大直商圈養得起第二座商場？「忠泰NOKE」先天優勢玩出非典型零售

忠泰集團在台北大直推出結合藝術策展、設計選品、風格美食、冰雪運動的「NOKE忠泰樂生活」，帶來非典型零售商場，也給市場帶來新鮮感與活力。由於大直商圈商場由美麗華獨霸19年，家樂福將轉型成商辦，大直ATT則即將在5月7日退出收場，讓外界對大直商圈的發展性打問號，對此，忠泰商場事業營運長郭大睿給出看法。

談到大直商圈商場變動，郭大睿指出，像是大直這種重劃區的發展，租金都會變得越來越高，業主收回轉型做商辦，做更高強度的運用是合理的選項。大直ATT後來在改裝定位調整則變得模糊，家庭客、年輕客人都想要的話，彼此沒有加分反而效果打折，還有最主要是動線問題沒有解決。大直商圈這幾年變化快，有許多飯店、商辦都在蓋，以後帶來的來客對商圈經營都是加分，發展性會越來越好。

忠泰集團早在民國77年就前進大直深耕發展，NOKE為忠泰集團土地自有、忠泰建設蓋商場、由忠泰商場事業經營，光是土地自有沒有租金壓力的先天優勢，就是經營成本的大紅利，也讓NOKE可以盡情做自己，商場可玩度更大。

郭大睿表示，美麗華營業面積是NOKE的4倍大且主打全客層，所以NOKE需要對客層做區隔，針對30至45歲對品牌有信仰的中高端客群。

以20億打造的NOKE，是一座樓地板面積1萬1千坪，營業面積為7千坪的中型商場，無法追求全業種，選擇以精選概念切入，也是忠泰熟悉的選品、策展領域。三大業種依面積占比零售占4成、餐飲3成、策展與娛樂體驗3成。多數商場的娛樂多從影城切入，但NOKE則投入打造「極光冰場」、「雪訓基地」，也積極投入發展台灣百貨零售少見的「策展型零售」。

開業首季集團旗下「明日製作所」兩組策展班底，分別邀請日本知名花卉藝術家東信（Azuma Makoto)首度來台舉辦《東信展：繁花．時敘》展，以及與8個品牌聯名合作推出「Uncanny Market怪奇世界的求生指南」展，兩展的共通點都是貼近日常生活，且價位易於入手收藏。館內外也有多件當代藝術作品加入，讓遊逛間都能遇見藝術，也保留大面積可以一覽戶外的休憩空間給民眾。忠泰代理自營的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店，同樣也切出主題策展空間，讓逛書店有額外遇見與樂趣。