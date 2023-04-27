藍灰新色「入列」！萬寶龍Extreme風尚3.0 強勢升級
什麼是風尚？風尚是一種姿態，並將隨時間、潮流微調，優雅前進。萬寶龍（Montblanc）為旗下「風尚」皮件推出全新3.0系列（Extreme 3.0），除了帶來藍、灰兩種新色彩，並預告智慧腕表Summit 3也將在四月「入列」，帶來春夏新氣象。
萬寶龍的「風尚」（Extreme）系列最初問世於2022年7月、是由當時新上任的創意總監Marco Tomasetta所操刀設計，系列具有特殊的壓紋紋理，並結合戶外運動風格的M Lock 4810金屬卡楯，文雅中內藏硬派DNA，因而從細節處突破萬寶龍過往的斯文印象。
本次推出的風尚3.0（Extreme 3.0）系列，在原本的黑色和英倫綠色之外再帶來藍色與深灰兩種新色，品項款式遍及後背包、袖珍型信封包、皮帶、薄型文件包、卡夾、手環，平均價位落在14,000元至48,900元不等，最入門的單品像是6卡式卡夾、手環則在萬元有找，相對親民好入手。
同時Summit 3智慧腕表則也在四月登場，並搭配新面盤與新款灰色皮表帶，延續萬寶龍過往一貫的紳士白領風格，但又在機能、紋飾、色彩上進行變奏，為個人風尚、強勢升級。
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