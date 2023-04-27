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入境日本免疫苗證明可望提前 林氏璧解讀是這原因

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
多家日本媒體昨晚報導，日本新冠相關邊境管制終了的時間，可能會從5月8日提早到4月29日。路透
多家日本媒體昨晚報導，日本新冠相關邊境管制終了的時間，可能會從5月8日提早到4月29日。路透

前台大感染科醫師林氏璧（本名孔祥琪）在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文，入境日本免驗疫苗接種證明，擬提前到4月29日開始，他解讀，這是為了讓日本國人黃金周連休期間回國時方便，不是為了希望提早開放讓更多外國人在黃金周來日本玩。

他說，多家日本媒體昨晚報導，日本新冠相關邊境管制終了的時間，可能會從5月8日提早到4月29日。原本計畫是在黃金周連休後才解除，但目前往4月29日調整中。原因是因為日本人到海外旅行的人數會增加，希望在歸國時能夠讓入國手續更順暢。

目前從全球各地入境日本的旅客，必須在機場等地提出陰性證明或接種3劑疫苗證明；林氏璧說，如果確定結束相關邊境管控措施，從4月29日起入境日本將不再需要提出任何書面證明。關於中國大陸直飛航班原本有抽樣檢查，也預計從4月29日取消。

林氏璧說，但日本政府還是表示邊境是有必要的，所以有發燒或咳嗽症狀的旅客還是會抽樣做PCR和病毒定序檢查。在4月28日的閣議上，因應新的感染症法上新冠降級，會決定是否要廢止新冠對策本部。

他表示，其實看疫苗證明書這一步目前是在上機前航空公司櫃台執行，這陣子在日本機場已經沒在看了。他個人昨天的經驗、還有很多網友的回饋皆如此，所以現在是只等日本決定一聲令下，台灣上機前航空公司應該就不會再要求要看VJW變藍色或是三劑疫苗證明這件事了。

林氏璧說，要注意這是為了讓日本國人回國時方便，不是為了希望提早開放讓更多外國人在黃金周來日本玩。這樣臨時開放，應該外國人也無法多多少人。

多家日本媒體昨晚報導，日本新冠相關邊境管制終了的時間，可能會從5月8日提早到4月29日。圖為成田國際機場。美聯社
多家日本媒體昨晚報導，日本新冠相關邊境管制終了的時間，可能會從5月8日提早到4月29日。圖為成田國際機場。美聯社

日本 黃金周 疫苗

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