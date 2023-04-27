台中飯店搶客 開畫展、邀藝術家創作推遊程

旅店不只住宿，台中飯店更推出系列展覽吸人潮「搶客」。台中大毅老爺行旅運用飯店獨有的美學展示空間，發表全新展覽主題「Have Fun！玩什麼好呢？」邀請8位青年藝術家創作，找出旅行及日常生活中好玩的理由，並將展覽中的提案實現成為一系列的遊程專案；台中福華大飯店則邀請國際禪畫大師洪啟嵩，於飯店1樓藝廊舉辦「福貴牡丹」黃金牡丹畫展，並推出一系列以花為題的佳餚。

大毅老爺行旅即日起至8月31日特別邀請「你的孩子不是你的孩子」作家吳曉樂、「父後七日」作家劉梓潔、文字創作者Amos、剪紙藝術家魏少君、羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄、知名插畫家丁原生、療癒系插畫家夏仙及插畫家徐至宏等藝術大玩家們共同合作。

老爺行旅以品牌三大核心價值之一的「Fun樂趣」為主題，向8位來自不同風格及領域的青年藝術家們，拋出「玩什麼好呢？」的提問，看他們在不同領域及場景中，透過創造性的昇華，創作出一系列驚奇有趣的作品。

藉由展覽，大毅老爺行旅更把展覽中的提案，實現成為一系列的「城市遊程X旅人背包」遊程專案，雙人入住平均每晚只要3888元起，包含沉浸式手作體驗、限定藝文展演觀賞及風格贈禮等，兩天一夜住宿加遊程的旅行專案，讓旅客以最舒適自在的方式，可以實地到訪遊歷，創造出屬於自己獨一無二的美好回憶。

台中福華藝術家邀請展即日起正式開展，即日起至6月30日於台中福華飯店1樓藝廊邀請國際禪畫大師洪啟嵩舉辦「福貴牡丹」黃金牡丹畫展，首創將牡丹繪於黃金紙上，推廣禪學與藝術美學。