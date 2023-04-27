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「買債大戶」換人做！銀行狂買債券 壽險業卻大砍原因曝光

姓名有「ㄓㄣ ㄓㄨ」送料理！9間「新餐廳優惠懶人包」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Lady M推出獨家限定「焙茶千層蛋糕」。圖／Lady M提供
Lady M推出獨家限定「焙茶千層蛋糕」。圖／Lady M提供

近期隨著「大直NOKE忠泰樂生活商場」、「台中三井LaLaport」登場，許多餐飲品牌也紛紛進駐開設新店，並且提供一連串的慶祝優惠或是獨家限定商品。例如「黑毛屋」享肉量免費升級、「Lady M」獨家推出「焙茶千層蛋糕」，其他如NARA Thai Cuisine、Lady nara、Sarabeth's、真珠台菜、小福利麻辣鍋等餐廳，也各有不同慶祝方案

【老乾杯／黑毛屋】

繼2021退出大直商圈後，乾杯旗下的「老乾杯」與「黑毛屋」再度回歸大直，於4月29日共同進駐忠泰樂生活。其中「老乾杯」延續提供高檔燒肉料理，並擁有摩天輪窗景。至於「黑毛屋」提供日式鍋物，並以日式家屋的設計風格，營造溫暖的用餐氛圍。為慶祝新店開幕，4月29日至5月1日期間，黑毛屋肉量可享免費升級，輕量（110公克）升級標準份量（165公克）；標準份量則可升級大盛份量（220公克）

【Blue Fish Bar】

安永集團的全新餐飲品牌「Blue Fish Bar」，將於4月29日在NOKE忠泰樂生活商場五樓正式登場。Blue Fish Bar主推舒心輕食搭配天然發酵的康普茶特色調飲。店內將提供安永鱸魚精、樂魚漢堡招牌魚堡等餐點，料理也主打將海鮮以日式、西式的手法調理上桌，提供消費者不同的選擇。

【真珠台灣佳味／小福利麻辣鍋】

饗賓餐旅旗下的台菜餐廳「真珠台灣佳味」自即日起接連於京站時尚廣場小碧潭店、台中三井LaLaport開幕；主打鍋物吃到飽的「小福利麻辣鍋」則是自即日起同步進駐京站時尚廣場小碧潭店。開幕期間雙品牌也推出一系列優惠方案。

為慶祝真珠京站小碧潭店、LaLaport台中店接連開幕，5月31日前，凡姓名有「ㄓㄣ ㄓㄨ」任一字（同音可），至兩間新門市內用滿2,000元就贈「蒜蓉鮮蝦粄條」1份；另外參與打卡、評價活動，就贈送「寶島仙草奶凍」1份。

5月31日前至小福利小碧潭店內用，凡點898和牛套餐，FB/IG打卡就送「北海道生食級干貝」；Google評論5顆星，送「平日4人同行 798方案升級898和牛套餐優惠券」；來店用餐並加入iEAT會員，累積品牌集點卡送500元，再抽平日898雙人餐券。

【Lady M】

以千層蛋糕為招牌的「Lady M」本次進駐LaLaport台中店，並攜手三井集團於4月27日起獨家推出「焙茶千層蛋糕」。選用日本靜岡焙茶經高溫烘炒後添入千層蛋糕中，帶來溫和順口的茶香。頂層還點綴以沖繩黑糖與焙茶製成的果凍球，帶來日式和風的風味，切片280元，9吋2,800元。4月27日至5月14日試營運期間，僅提供外帶服務，外帶任選4片切片蛋糕加品牌保冷袋，組合優惠價1,399元。

【NARA Thai Cuisine／Lady nara／Sarabeth's】

金田餐飲旗下三大品牌「NARA Thai Cuisine」、「Lady nara」和「Sarabeth's」，將於5月12日進駐LaLaport台中店北館，均採百坪以上的旗艦店規格。三大品牌皆於4月27日起開放線上訂位，並提供早鳥預約禮、開幕優惠等活動。

其中「NARA Thai Cuisine」推出特色限定料理「一見中情泰式牛肉煲」、「泰中意月亮魚餅」，另外早鳥訂位加贈「涼拌青木瓜絲」（260元），消費滿999元再贈「瑪莎曼燉雞」禮物券，打卡再送「泰式奶茶」。「Lady nara」則推出限定款「泰想芋見泥（芋頭巴斯克蛋糕）」。5月31日前4人以上訂位，即贈「Pop Lady 甜玉米」（240元），開幕首7日消費滿千可抽獎，有機會獲得整單7折。人氣早午餐「Sarabeth's」本次推出全新菜單與台中限定餐點，早鳥預定贈送「奶油蕈菇濃湯」（180元），參與粉絲團活動，還有機會獲得「檸香白酒蛤蜊義大利麵」（390元）

「老乾杯」重返大直，進駐忠泰樂生活。圖／乾杯提供
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Blue Fish Bar主打海鮮小點搭配康普茶調飲。圖／安永鮮物提供
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NARA Thai Cuisine 推出限定菜「一見中情泰式牛肉煲」、「泰中意月亮魚餅」。圖／金田餐飲提供
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Lady nara將於5月12日進駐LaLaport台中店北館。圖／金田餐飲提供
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擁有「紐約早午餐女王」之稱的Sarabeth's將首度插旗台中。圖／金田餐飲提供
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黑毛屋限時推出「肉量免費升級」優惠。圖／乾杯提供
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「小福利麻辣鍋」自即日起進駐京站時尚廣場小碧潭店。圖／饗賓餐旅提供
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「真珠台灣佳味」接連插旗京站時尚廣場小碧潭店、台中三井LaLaport。圖／饗賓餐旅提供
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