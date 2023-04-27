姓名有「ㄓㄣ ㄓㄨ」送料理！9間「新餐廳優惠懶人包」

近期隨著「大直NOKE忠泰樂生活商場」、「台中三井LaLaport」登場，許多餐飲品牌也紛紛進駐開設新店，並且提供一連串的慶祝優惠或是獨家限定商品。例如「黑毛屋」享肉量免費升級、「Lady M」獨家推出「焙茶千層蛋糕」，其他如NARA Thai Cuisine、Lady nara、Sarabeth's、真珠台菜、小福利麻辣鍋等餐廳，也各有不同慶祝方案

【老乾杯／黑毛屋】

繼2021退出大直商圈後，乾杯旗下的「老乾杯」與「黑毛屋」再度回歸大直，於4月29日共同進駐忠泰樂生活。其中「老乾杯」延續提供高檔燒肉料理，並擁有摩天輪窗景。至於「黑毛屋」提供日式鍋物，並以日式家屋的設計風格，營造溫暖的用餐氛圍。為慶祝新店開幕，4月29日至5月1日期間，黑毛屋肉量可享免費升級，輕量（110公克）升級標準份量（165公克）；標準份量則可升級大盛份量（220公克）

【Blue Fish Bar】

安永集團的全新餐飲品牌「Blue Fish Bar」，將於4月29日在NOKE忠泰樂生活商場五樓正式登場。Blue Fish Bar主推舒心輕食搭配天然發酵的康普茶特色調飲。店內將提供安永鱸魚精、樂魚漢堡招牌魚堡等餐點，料理也主打將海鮮以日式、西式的手法調理上桌，提供消費者不同的選擇。

【真珠台灣佳味／小福利麻辣鍋】

饗賓餐旅旗下的台菜餐廳「真珠台灣佳味」自即日起接連於京站時尚廣場小碧潭店、台中三井LaLaport開幕；主打鍋物吃到飽的「小福利麻辣鍋」則是自即日起同步進駐京站時尚廣場小碧潭店。開幕期間雙品牌也推出一系列優惠方案。

為慶祝真珠京站小碧潭店、LaLaport台中店接連開幕，5月31日前，凡姓名有「ㄓㄣ ㄓㄨ」任一字（同音可），至兩間新門市內用滿2,000元就贈「蒜蓉鮮蝦粄條」1份；另外參與打卡、評價活動，就贈送「寶島仙草奶凍」1份。

5月31日前至小福利小碧潭店內用，凡點898和牛套餐，FB/IG打卡就送「北海道生食級干貝」；Google評論5顆星，送「平日4人同行 798方案升級898和牛套餐優惠券」；來店用餐並加入iEAT會員，累積品牌集點卡送500元，再抽平日898雙人餐券。

【Lady M】

以千層蛋糕為招牌的「Lady M」本次進駐LaLaport台中店，並攜手三井集團於4月27日起獨家推出「焙茶千層蛋糕」。選用日本靜岡焙茶經高溫烘炒後添入千層蛋糕中，帶來溫和順口的茶香。頂層還點綴以沖繩黑糖與焙茶製成的果凍球，帶來日式和風的風味，切片280元，9吋2,800元。4月27日至5月14日試營運期間，僅提供外帶服務，外帶任選4片切片蛋糕加品牌保冷袋，組合優惠價1,399元。

【NARA Thai Cuisine／Lady nara／Sarabeth's】

金田餐飲旗下三大品牌「NARA Thai Cuisine」、「Lady nara」和「Sarabeth's」，將於5月12日進駐LaLaport台中店北館，均採百坪以上的旗艦店規格。三大品牌皆於4月27日起開放線上訂位，並提供早鳥預約禮、開幕優惠等活動。