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走過20年！士林相機老店「Ewhat億華數位科技」5月歇業 網不捨：時代的眼淚

聯合報／ 記者黃筱晴／台北即時報導
「Ewhat 億華數位科技」宣布將於5月2日歇業。圖/摘自粉絲團
「Ewhat 億華數位科技」宣布將於5月2日歇業。圖/摘自粉絲團

開業至今20年，也是許多攝影愛好者購入首台專業相機所在的「Ewhat 億華數位科技」今(26)日晚間宣布將於5月2日歇業。店家表示，主因是與房東租約到期，加上手機取代了相機市場等多方考量，消息一出讓許多粉絲大呼不捨，紛紛留言謝道「謝謝，時代的眼淚」、「那年代的相機街有如龍潭虎穴，感謝有億華」，也不禁感嘆「又是一個時代結束」。

億華數位科技在臉書粉專發出歇業公告：「與房東租約到期，加上手機畫質功能大幅提升取代了相機市場，等等多方考量。億華數位將於112年05月02日起停止營業，感謝20年來曾經支持過我們的客戶。在此致上深深一鞠躬。」

同時，店內全數商品如相機、鏡頭、包包、腳架、保護鏡等目前皆促銷中，並做最後超底價回饋客戶到結束營業為止。並強調保固期間內相機依然享有保固，過保固的相機也可送件至維修部處理。

「Ewhat 億華數位科技」宣布將於5月2日歇業。圖/摘自粉絲團
「Ewhat 億華數位科技」宣布將於5月2日歇業。圖/摘自粉絲團

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