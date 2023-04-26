走過20年！士林相機老店「Ewhat億華數位科技」5月歇業 網不捨：時代的眼淚

開業至今20年，也是許多攝影愛好者購入首台專業相機所在的「Ewhat 億華數位科技」今(26)日晚間宣布將於5月2日歇業。店家表示，主因是與房東租約到期，加上手機取代了相機市場等多方考量，消息一出讓許多粉絲大呼不捨，紛紛留言謝道「謝謝，時代的眼淚」、「那年代的相機街有如龍潭虎穴，感謝有億華」，也不禁感嘆「又是一個時代結束」。

億華數位科技在臉書粉專發出歇業公告：「與房東租約到期，加上手機畫質功能大幅提升取代了相機市場，等等多方考量。億華數位將於112年05月02日起停止營業，感謝20年來曾經支持過我們的客戶。在此致上深深一鞠躬。」