聽新聞
test
0:00 / 0:00
走過20年！士林相機老店「Ewhat億華數位科技」5月歇業 網不捨：時代的眼淚
開業至今20年，也是許多攝影愛好者購入首台專業相機所在的「Ewhat 億華數位科技」今(26)日晚間宣布將於5月2日歇業。店家表示，主因是與房東租約到期，加上手機取代了相機市場等多方考量，消息一出讓許多粉絲大呼不捨，紛紛留言謝道「謝謝，時代的眼淚」、「那年代的相機街有如龍潭虎穴，感謝有億華」，也不禁感嘆「又是一個時代結束」。
億華數位科技在臉書粉專發出歇業公告：「與房東租約到期，加上手機畫質功能大幅提升取代了相機市場，等等多方考量。億華數位將於112年05月02日起停止營業，感謝20年來曾經支持過我們的客戶。在此致上深深一鞠躬。」
同時，店內全數商品如相機、鏡頭、包包、腳架、保護鏡等目前皆促銷中，並做最後超底價回饋客戶到結束營業為止。並強調保固期間內相機依然享有保固，過保固的相機也可送件至維修部處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言