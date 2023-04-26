Acer Swfit筆電狂降1.3萬 風格野餐日VIP回娘家再加碼

攜帶外出超有型、網美最愛輕薄筆電Acer Swift，全系列皆具輕薄長效、耐用，窄邊框特色，符合Intel Evo平台設計，展現時尚行動力。近期搶搭春季購機潮，宏碁更宣布Swift系列筆電全線降價，首推14吋Acer Swift 3，最高降幅1.3萬元，還有藍、銀、金3種繽紛色彩選擇，購買指定商品登錄再抽LINE Points，人人有獎，最高10,000點。

即將在4月29日於台北美堤河濱公園盛大登場的「風格野餐日」，宏碁今年依舊熱情參與，並邀請Acer VIP回娘家同樂，Acer VIP QR Code報到即贈市價799元的Acer Swift馬卡龍隨手杯，可於宏碁電子郵件邀請函直接回覆事先報名；現場體驗並綁定Acer LINE官方帳號另贈PredatorShot掠奪者能量飲全新歐洲進口無糖版，於現場拍照打卡並標註指定內容再送好禮，購買產品上網登錄還可獨享超值優惠。