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Acer Swfit筆電狂降1.3萬 風格野餐日VIP回娘家再加碼
攜帶外出超有型、網美最愛輕薄筆電Acer Swift，全系列皆具輕薄長效、耐用，窄邊框特色，符合Intel Evo平台設計，展現時尚行動力。近期搶搭春季購機潮，宏碁更宣布Swift系列筆電全線降價，首推14吋Acer Swift 3，最高降幅1.3萬元，還有藍、銀、金3種繽紛色彩選擇，購買指定商品登錄再抽LINE Points，人人有獎，最高10,000點。
即將在4月29日於台北美堤河濱公園盛大登場的「風格野餐日」，宏碁今年依舊熱情參與，並邀請Acer VIP回娘家同樂，Acer VIP QR Code報到即贈市價799元的Acer Swift馬卡龍隨手杯，可於宏碁電子郵件邀請函直接回覆事先報名；現場體驗並綁定Acer LINE官方帳號另贈PredatorShot掠奪者能量飲全新歐洲進口無糖版，於現場拍照打卡並標註指定內容再送好禮，購買產品上網登錄還可獨享超值優惠。
全新推出的Swift Go輕薄系列筆電，共有14、16吋兩種規格，搭載OLED螢幕，以16:10四面窄邊框設計，達成屏佔比高達90%的極佳顯示比例。搭載第13代Intel Core H系列處理器，同樣通過Intel Evo平台認證。Swift Go 14定價37,900元，下殺5,000元，特價32,900元；Swift Go 16定價40,900元，下殺5,000元，特價35,900元，全台網路商城及旗艦專售店皆有販售。購機並於活動網站登錄、綁定Acer LINE官方帳號再送LINE Points 1,000點，還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券。
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