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LINE Bank母親節獻3大送禮提案 刷快點卡買星巴克蛋糕最高回饋15%
迎接即將到來的母親節，LINE Bank精選3種禮物推薦，無論走溫馨驚喜、寵愛媽咪或大膽說愛路線，任何一招都能讓媽咪感動又窩心。LINE Bank快點卡刷卡消費，不僅筆筆回饋LINE POINTS無上限，若綁定LINE Pay或街口支付，還可再享LINE Pay或街口支付提供的消費優惠，最高可享15%回饋。
想打造「溫馨驚喜」的母親節，蛋糕肯定是經典不出錯的選擇，只要事先將LINE Pay綁定LINE Bank快點卡，5月7日前至星巴克門市現場購買指定母親節蛋糕品項，透過LINE Pay付款單筆消費滿400元，即享LINE POINTS 15%超高回饋（每帳號活動期間限得200點）。
是母女還是姊妹淘？送上貼心美顏小禮一起變美，9月30日前，到國際美妝線上商店「Care to Beauty」官網購物，購買各種化妝品、美容產品，以LINE Bank快點卡結帳前輸入優惠碼「C2BVISA5」，即享所有消費9.5折優惠。
除了送禮，一起吃頓澎湃大餐也不可少，6月30日前，到Pizza Hut必勝客外帶1個690以上口味鬆厚大比薩，結帳時出示優惠圖片或輸入優惠代碼「23596」，以LINE Pay或街口支付綁定快點卡付款，即享買1送4優惠，送2個鬆厚小比薩和1份薯金幣、1.25公升可樂1瓶或2杯玉米湯。另外，到肯德基購買6塊雞（桶）「母親節一定要快樂餐」，結帳時出示優惠圖片或輸入優惠代碼「23533」，以LINE Pay或街口支付綁定快點卡付款，享近5折優惠價格，組合內含6塊雞、3顆原味蛋撻、1份雙色轉轉QQ球、1份香酥脆薯、3杯檸檬風味紅茶。
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