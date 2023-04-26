快訊

馬英九當面反映稱謂問題 希臘總統致歉：We are sorry

大陸「勸和促談」？ 央視曝習近平已與澤倫斯基通話

陳致中面臨解職！民進黨將少一席 議會：無補選及遞補問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE Bank母親節獻3大送禮提案 刷快點卡買星巴克蛋糕最高回饋15%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Bank母親節3種禮物提案，快點卡刷卡享筆筆LINE POINTS回饋無上限，再享LINE Pay或街口優惠。圖／LINE Bank提供
LINE Bank母親節3種禮物提案，快點卡刷卡享筆筆LINE POINTS回饋無上限，再享LINE Pay或街口優惠。圖／LINE Bank提供

迎接即將到來的母親節LINE Bank精選3種禮物推薦，無論走溫馨驚喜、寵愛媽咪或大膽說愛路線，任何一招都能讓媽咪感動又窩心。LINE Bank快點卡刷卡消費，不僅筆筆回饋LINE POINTS無上限，若綁定LINE Pay或街口支付，還可再享LINE Pay或街口支付提供的消費優惠，最高可享15%回饋。

想打造「溫馨驚喜」的母親節，蛋糕肯定是經典不出錯的選擇，只要事先將LINE Pay綁定LINE Bank快點卡，5月7日前至星巴克門市現場購買指定母親節蛋糕品項，透過LINE Pay付款單筆消費滿400元，即享LINE POINTS 15%超高回饋（每帳號活動期間限得200點）。

是母女還是姊妹淘？送上貼心美顏小禮一起變美，9月30日前，到國際美妝線上商店「Care to Beauty」官網購物，購買各種化妝品、美容產品，以LINE Bank快點卡結帳前輸入優惠碼「C2BVISA5」，即享所有消費9.5折優惠。

除了送禮，一起吃頓澎湃大餐也不可少，6月30日前，到Pizza Hut必勝客外帶1個690以上口味鬆厚大比薩，結帳時出示優惠圖片或輸入優惠代碼「23596」，以LINE Pay或街口支付綁定快點卡付款，即享買1送4優惠，送2個鬆厚小比薩和1份薯金幣、1.25公升可樂1瓶或2杯玉米湯。另外，到肯德基購買6塊雞（桶）「母親節一定要快樂餐」，結帳時出示優惠圖片或輸入優惠代碼「23533」，以LINE Pay或街口支付綁定快點卡付款，享近5折優惠價格，組合內含6塊雞、3顆原味蛋撻、1份雙色轉轉QQ球、1份香酥脆薯、3杯檸檬風味紅茶。

輸入指定代碼，必勝客、肯德基享超值母親節套餐優惠。圖／LINE Bank提供
輸入指定代碼，必勝客、肯德基享超值母親節套餐優惠。圖／LINE Bank提供

LINE 母親節

延伸閱讀

東妮寢飾搶攻母親節商機 聯名日本精品備貨再添3成

搶攻母親節商機！Line Bank推優惠 肯德基指定套餐近5折

單親媽媽最想要的母親節禮物 孩子學業表現良好

黑漆、鑽石玫瑰、馬賽克孔雀？ 母親節珠寶這樣挑準沒錯

相關新聞

LINE雙系統隱藏祕技一招解鎖 剪片功能Android用戶專屬

大家天天在用的LINE，其實經常在新功能正式推出之前，先透過「LINE Labs」讓有興趣的用戶搶先試用新功能，喜愛嚐鮮...

LINE Bank母親節獻3大送禮提案 刷快點卡買星巴克蛋糕最高回饋15%

迎接即將到來的母親節，LINE Bank精選3種禮物推薦，無論走溫馨驚喜、寵愛媽咪或大膽說愛路線，任何一招都能讓媽咪感動...

「要做不一樣的商場」大直NOKE風格場域亮相4/29試營運

忠泰集團跨足商場事業，在台北大直打造策展型商場「NOKE忠泰樂生活」，將於4月29日試營運。營業面積7千坪空間，不追求全...

「2023港澳米其林指南」公布！Ta Vie獲晉升為三星餐廳

《香港澳門米其林指南2023》今天於澳門舉行實體頒獎典禮，公布完整名單，有15間星级餐廳首度獲封或晉升，總共95間餐廳獲...

出國熱門景點、住宿訂不到？Klook一服務同步訂更優惠

根據旅遊電商Klook「台灣旅客出國旅行預訂行為」調查，6成旅客出遊傾向提前預訂飯店和行程，「說走就走」旅行模式已逐漸退...

春水堂特刊送「珍奶買1送1券」！還有「珍奶包」帶著走

「春水堂」為慶祝40週年，將於5月1日推出40週年特刊，隨刊將附贈「珍珠奶茶買1送1」、「飲品第2杯6折」等優惠券，並推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦