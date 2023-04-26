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「要做不一樣的商場」大直NOKE風格場域亮相4/29試營運

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
以設計、策展切入零售商場的NOKE，館內風格確實做出市場差異化。記者江佩君／攝影
以設計、策展切入零售商場的NOKE，館內風格確實做出市場差異化。記者江佩君／攝影

忠泰集團跨足商場事業，在台北大直打造策展型商場「NOKE忠泰樂生活」，將於4月29日試營運。營業面積7千坪空間，不追求全業種、精選95家品牌，加入集團能量以「設計」、「生活風格精選」切入零售市場，帶來台灣少有策展型零售、玩出不同的商場型態。忠泰集團董事長李忠義指出，「不只大直NOKE，忠泰還會前進北中南繼續擴張推出商場。」

NOKE經營業態依面積占比：零售占4成（59家）、餐飲占3成（28家）、策展與娛樂體驗占3成（8家）。包括設計師品牌「APUJAN」等全台獨家品牌17家；東京中目黑人氣咖啡店「ONIBUS COFFEE」等自營品牌15家；「me ISSEY MIYAKE」等全新概念店品牌15家；並帶進28家餐飲，包括德國米其林三星主廚Thomas Bühner的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」、建築大師隈研吾設計空間的高檔港式火鍋「明粵」，以及首次登台的義大利人氣冰淇淋「Old Bridge」等話題餐飲，鎖定大直中高端客群，滿足其生活社交需求。

NOKE建築設計由旅德建築師林友寒擔綱，以昔日基隆河面來往商船滿載的貨物為發想，建築外觀有如航行河道的郵輪，建築階梯狀的開口，讓戶外藍天綠意延伸至商場空間，商場名稱也取自「基隆河以北」 (North Of KEelung river)縮寫來命名。

為了打造集團首座商場，忠泰集團副董事長李彥良曾跟同仁談到「我們要做不一樣的商場、做別人沒做的事，不是只做比較美的商場」。忠泰經營美術館的藝術能量也深入NOKE，將多件當代藝術作品陳列至NOKE室內外空間，開業首季也邀來法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget一起與NOKE建築空間展開多樣創作；日本知名跨界花卉藝術家東信（Azuma Makoto）首度來台策展，帶來《東信展：繁花．時敘》展。NOKE也大方的將空間面積保留給藝術策展，或是讓民眾欣賞藝術的休憩空間。

「APUJAN」首度在台開設直營店，品牌主理人詹朴表示「除了海外店，在台灣的合作過去多是快閃店型，我一直很想在台灣開店，選擇進駐NOKE也是因緣際會正好到了適合的時間點，盼藉由實體店的成立與家鄉有更直接的互動。我很喜歡NOKE齊聚藝術、時尚、美食、選物的特色，像我一來到這，就去認識其他品牌，也馬上去喝了ONIBUS COFFEE。」

讓大直人逛街購物更方便的是，NOKE的二樓空橋可連通美麗華，未來還可延伸至劍南路捷運站。

「NOKE忠泰樂生活」將於4月29日試營運。記者江佩君／攝影
「NOKE忠泰樂生活」將於4月29日試營運。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE由忠泰集團代理首度前進台灣，ONIBUS COFFEE主理人坂尾篤史（圖左）特別抵台。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE由忠泰集團代理首度前進台灣，ONIBUS COFFEE主理人坂尾篤史（圖左）特別抵台。記者江佩君／攝影
「APUJAN」進駐NOKE首度在台開設直營店。記者江佩君／攝影
「APUJAN」進駐NOKE首度在台開設直營店。記者江佩君／攝影
「APUJAN」主理人詹朴指出，除了海外店一直很想在家鄉開設專門店。記者江佩君／攝影
「APUJAN」主理人詹朴指出，除了海外店一直很想在家鄉開設專門店。記者江佩君／攝影
建築大師隈研吾設計空間的高檔港式火鍋「明粵」。記者江佩君／攝影
建築大師隈研吾設計空間的高檔港式火鍋「明粵」。記者江佩君／攝影
手扶梯一旁的空間也是NOKE保留給藝術家創作的場域。圖／NOKE提供
手扶梯一旁的空間也是NOKE保留給藝術家創作的場域。圖／NOKE提供
曾獲得必比登推介與米其林綠星的「小小樹食」進駐NOKE。記者江佩君／攝影
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NOKE裡的TSUTAYA BOOKSTORE也強調策展空間。記者江佩君／攝影
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NOKE有不少空間保留給藝術。記者江佩君／攝影
NOKE有不少空間保留給藝術。記者江佩君／攝影
NOKE有不少空間保留給藝術。記者江佩君／攝影
NOKE有不少空間保留給藝術。記者江佩君／攝影
「Bar DOMANI」戶外區有眺望摩天輪的視野。記者江佩君／攝影
「Bar DOMANI」戶外區有眺望摩天輪的視野。記者江佩君／攝影
位於NOKE 6樓的雪訓基地。記者江佩君／攝影
位於NOKE 6樓的雪訓基地。記者江佩君／攝影

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