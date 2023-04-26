生活小確幸！年輕人最常花錢的10大事物 第1名絕對是日常耍廢必備

年輕世代最常把錢花在這些地方！

在高壓的社會環境下，年輕世代的生活實屬不易，每天忙於工作所得到的報酬，也成為打造生活品質的重要資本，平常在工作中的辛苦和勞累，都將在領到薪水的那一刻開始化身為生活中的各種小確幸。

日常中許多額外的療癒，都是支持著大家每日持續努力的動力。除了維持生活基本需求的食衣住行等基本需求花銷外，年輕族群最常將金錢花費在哪些事物上呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出了年輕人最常消費的10大事物，一起來看看吧！

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NO. 5 美妝保養

想要讓自己的外貌看起來更上一層樓，除了服裝和穿搭外，皮膚的保養和臉部的妝容也千萬不能馬虎。過去化妝、保養在刻板印象中總被視為女性專利，不過近年來其實也有越來越多男性投入購買美妝保養的行列。

許多人都會在年輕時就以各式亮眼的妝容展現自我，同時更勤於保養，希望能將皮膚維持在最好的狀態，因此美妝保養品成為年輕人最常消費的事物之一。不管是適合小資族的開架產品，還是追求更高品質的專櫃品牌，都各自有其擁護者，「學生期有拿零用錢都買專櫃 自己賺錢後就買開架了」、「保養品可以用專櫃，化妝品的話用評價好的開架」。

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NO. 4 名牌精品

大器的名牌精品可以說是彰顯一個人品味的時尚配件，不管是包包、皮件、飾品或是手錶，只要穿戴在身上，就能讓整個人的氛圍感覺起來完全不一樣，光是品牌Logo就能夠帶出非凡的氣質，像是CHANEL、CUCCI、 Louis Vuitton、 Cartier、 HERMES等等，都是許多人的愛牌。

雖然這些名牌精品全都要價不斐，不過獨特的品牌歷史與設計讓它們成為不少年輕人努力工作後犒賞自己的獎勵，許多人會使用第一筆存款來購入名牌精品作為紀念，別具意義，「慶祝自己領到第一份年終獎金買的 」、「久久買一個好一點的皮包是真的可以用很久，偶爾還是要對自己好一點」、「真的會為了夢想中的包更認真打拼」。

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NO. 3 平價服飾

佛要金裝，人要衣裝，許多人都會想把握最青春美麗的時光好好打扮自己，因此治裝費也就成了年輕人最常投入金錢的開銷之一。除了服裝的流行一季換過季，不同人也都有自己喜歡的穿搭風格，諸如韓系、日系、工裝、文青風、運動風等等，琳瑯滿目的單品吸引許多人消費。

不只是為了好看，還有許多人將穿搭當作自己的興趣，在研究各式各樣的搭配方式中找到生活的趣味，各大論壇、社群平臺也都可以看到許多人分享自己的穿搭和照片，成為年輕世代的潮流之一，「最近很喜歡看日系妹子的穿搭IG」、「最近愛上甜酷風的穿搭」、「穿起來好看真的很重要」。

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NO. 2 旅遊

在生活中總會需要適時地來一場旅行，做為日常的調劑。在工作忙碌之餘，許多人最期待的就是能給自己放個小假，安排放鬆身心的旅遊行程。不管是輕鬆愜意的國內小旅行，還是偶爾奢侈地來趟海外度假，都能夠讓疲憊的身心靈好好充飽電。

對於特別注重「心靈休憩」的年輕世代而言，定期安排旅行，讓自己從平時的工作中抽離、出走，是很重要的一件事，也因此年輕人非常樂意在「旅遊」方面花錢，尤其近期又剛好碰上疫情趨緩、國境解封之際，許多人更是瘋狂安排出遊行程，陷入「報復性旅遊」的消費，準備將先前的無法國玩的時光全部補回來，「遠到他鄉，體驗生活，跳脫原本的生活秩序」、「當你努力走向世界，世界就會走進你的生活裡」「一個人的旅行，是為了找自己」。

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NO. 1 3C產品

在這個科技和網路發達的時代，智慧型手機、電腦、平板等3C產品幾乎成了人人都有的配備，除了工作、學習上需要用到之外，日常生活中的休閒娛樂也絕對少不了3C產品，不管是上社群平臺、追劇、玩遊戲，都離不開這些設備。

3C產品的實用、方便及娛樂性，再加上多方的用途，讓它成為年輕人最常花錢的領域，近年來更是成為提升生活品質的「享受型消費」。除了手機、平板、電腦本身，其他相關配件如鍵盤、滑鼠、耳機等也都是熱銷的產品，許多喜歡玩遊戲的人更會特別追求顯示卡、主機等配備的效能，會願意為了更好的體驗提高購買這些周邊產品的金額，「錢就是要花在刀口上」、「顯卡問就是買最頂的，沒錢還學人追求畫面？」、「等你想玩遊戲大作就知道顯卡沒一萬塊根本垃圾」。

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電競正熱門！5大必知品牌看這裡

透過網路聲量可以發現，在年輕族群的消費之中，「3C產品」在網路上有著最高的討論度。近年來隨著科技發達，電腦、手機、平板等產品逐漸成為年輕世代人手一機的配備，除了日常中的實用功能外，更是重要的休閒娛樂載體，凡舉追劇、聽音樂、社交、打遊戲等活動，都可以透過這些3C產品進行。

在這些由3C產品發展出的娛樂中，最講求設備性能的項目莫過於「遊戲」了，尤其近年來吹起的「電競」（電子競技）風潮，更是對於設備的品質非常要求，市面上也因此推出許多專為電競打造的3C產品。《DailyView網路溫度計》以《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「電競設備品牌」近1年的「探索概念」，一起來看看網友們提到電競設備時，通常都會討論到哪些厲害的品牌吧！

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▲「電競設備品牌」近一年探索概念。

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AORUS

AORUS為技嘉科技旗下電競品牌，透過頂級主機板、顯示卡、筆電、電競硬體和系統等配備，希望能打造出最懂玩家的電競領導品牌。除了長期以DIY零組件聞名之外，近年來AORUS也不斷耕耘電競筆電、電競螢幕等產品，受到許多電競玩家歡迎，耐用性極高的產品在年輕市場中創下銷售佳績。

對於想自主組電腦的玩家而言，AORUS的主機板、顯示卡都是許多人會優先考量的選項。除此之外，滑鼠、鍵盤、電競椅等周邊商品也受到不少玩家喜愛，除了實用之外酷炫的外觀設計更是超級吸引人，在規格方面也受到推崇，「技嘉 AORUS 17 XE4 的規格幾乎是現在的一時之選」、「整體來說只能以『極品』兩個字來形容」、「不管是在價格還是效能上的發揮都有相當好的平衡」、「將ID設計再度進化加上導入最新一代CPU與GPU，為競爭激烈的中高階筆電市場提供另一種品牌的選擇」。

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logitech 羅技

說到電競滑鼠、鍵盤，不少人第一個聯想到的品牌就是logitech（羅技），除了一般產品外 logitech還特別推出「G系列」和「PRO系列」，專為激烈的遊戲競賽環境設計，產品從遊戲滑鼠、耳麥到鍵盤都使用獨家技術，不管是速度、精準度還是流暢度，都具備專業等級的性能，是許多電競玩家的首選。

除了使用品質之外，logitech在設備的外觀上也有非常多元的選擇，不管是滑鼠還是耳機，都有各式各樣繽紛的色彩可以挑選，「推薦羅技」、「更喜歡羅技滑鼠的手感」、「羅技的售後服務也不錯」、「羅技 502 hero用到現在啥問題都沒」。

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msi 微星科技

msi是電競領域非常知名的品牌，所出產的產品標榜極致效能，從主機板、顯示卡、桌機到筆電等產品都為電競玩家量身打造，將所需要的逼真視覺體驗、高傳真音效、精準及流暢的操作性能整合，其中 msi的電競筆電更是許多電競愛好者大推的產品。

除了電競筆電和其他零組件外，msi也出產鍵盤、滑鼠、耳機、搖桿、電競椅、踏板等多樣的周邊產品，齊全的配備讓msi成為不少電競玩家的愛牌，「微星Optix MEG381CQR Plus有21:9高刷新率配硬體G-SYNC，打遊戲看電影就是開心」、「msi一直以來的散熱評價不錯」、「msi低價電競筆電用快4年了還很好」。

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ROG

ROG（Republic of Gamer，玩家共和國）為ASUS（華碩）專為玩家打造的知名電競品牌，從筆電、桌電、主機板、顯示卡、顯示器等基本配備，到鍵盤、滑鼠、耳機等周邊商品都有多種選擇，滿足玩家們的不同需求，希望能用高品質的設備為電競玩家創造一個能夠盡情體驗遊戲樂趣的共和國。

為方便玩家攜帶，ROG開發出方便攜帶的電競筆電，將桌機的效能放入輕巧的機身中，此外，也考慮到散熱及網速的問題，改善了相關設備及路由器，甚至開發可攜式電競螢幕、電競手機，讓玩家能夠隨時隨地有最佳遊戲體驗，「散熱好續航猛，螢幕刷新率真的很爽」。

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NVIDIA 輝達

NVIDIA為電競玩家打造了「GeForce RTX」系列產品，包含了顯示卡、顯示器、筆記型電腦GPU等等，採用高效能給玩家帶來更快速的體驗。除了擁有品質極佳的系統外，也透過人工智慧技術讓整體的的性能更上一層樓。

GeForce RTX系列的顯示卡及筆記型電腦GPU，是許多電競筆電都會使用的核心配備。GPU具備快速效能和流暢的使用體驗等電競玩家選擇電腦時最在意的特點。此外， 顯示卡打造的逼真遊戲畫面也為不少玩家提供更優質的遊戲感受，「要光追選N（NVIDIA）卡就對啦」、「是顯卡的唯一選擇 不管光追還其他功能」、「顯卡才是本體」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年04月06日至2023年04月05日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『年輕人最常花錢的事物』、『電競設備品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統