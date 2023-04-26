出國熱門景點、住宿訂不到？Klook一服務同步訂更優惠

根據旅遊電商Klook「台灣旅客出國旅行預訂行為」調查，6成旅客出遊傾向提前預訂飯店和行程，「說走就走」旅行模式已逐漸退燒。Klook現於台灣等7個亞洲市場推出Stay+服務，整合每個目的地前10名熱銷景點活動，讓旅客可以同時預訂搶手的行程和住宿，即日起至5月2日更推出熱門活動限時買一送一優惠。

Klook針對1093位18至49歲喜愛自由行的台灣旅客調查，有81.2%的旅客會在出發前3個月開始規劃行程，甚至有20.9%的旅客會在出發前將所有行程和票券全數預訂好。以日本為例，旅客平均在出發前18天預訂行程，針對飯店、主題樂園和租車等項目，預訂天數則集中在40天左右。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，2023年為旅遊強韌年，旅客渴望出走又對仍在復甦中的旅遊環境感到不確定，為盡可能降低旅遊焦慮感，對於熱門活動或住宿會盡可能做完功課後一起下訂，以降低可能買不到的風險。

Klook表示，該公司在台灣、新加坡、香港、馬來西亞、日本、菲律賓、泰國7個亞洲市場推出Stay+服務，整合每個目的地前10名熱銷景點活動，包括日本環球影城、泰國按摩、新加坡濱海灣花園等，讓旅客可以同時預訂搶手的玩樂體驗和住宿方案，也能選擇含有免費機場接送、免費Sim卡Wifi等方案。

Klook表示，慶祝Stay+上市，即日至5月2日限時推出日本環球影城、東京澀谷天空、泰國曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台等買一送一優惠。該服務目前與香格里拉酒店集團、晶華國際酒店集團、凱悅酒店集團等全球連鎖酒店合作，預計今年底與亞太區1200間酒店合作，提供2萬4000個Stay+方案選擇。