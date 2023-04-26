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春水堂特刊送「珍奶買1送1券」！還有「珍奶包」帶著走

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「春水堂四十周年特刊」將附贈「珍珠奶茶買1送1」等優惠券。圖／春水堂提供
「春水堂四十周年特刊」將附贈「珍珠奶茶買1送1」等優惠券。圖／春水堂提供

「春水堂」為慶祝40週年，將於5月1日推出40週年特刊，隨刊將附贈「珍珠奶茶買1送1」、「飲品第2杯6折」等優惠券，並推出多款生日慶週邊商品。另外春水堂也自即日起在桃園機場開設「桃二航分店」，獨家販售「台灣蜜香紅茶」之外，消費還贈送「春水堂印章明信片組」。至於「迷客夏」則是於7-ELEVEN推出升級款的「蜜香紅茶拿鐵」，還有「蜜蘋柳綠茶」新登場。

春水堂本次所推出的「春水堂四十周年特刊」，內容囊括春水堂的創業故事、珍珠奶茶的發明，以及品牌堅持與創新與營業心法，自5月1日起於全台分店販售，每本優惠價100元。隨刊附贈「春水堂珍珠奶茶買1送1」優惠券、「春水堂飲品第二杯6折券」，以及茶湯會、秋山堂、秋山農場與春水良品線上購物優惠券。

除此之外，春水堂也推出「春水堂色鉛筆組」，每支筆身均印有珍珠奶茶圖案，每組12色、附木質削鉛筆機，每組169元，消費滿520元享加購價129元。另外春水堂也與台灣設計包袋品牌「CiPU喜舖」合作，推出「珍珠奶茶隨行包」，可作為隨身小包或飲料提袋，自5月1日起開始販售。消費滿880元即可加購「珍珠奶茶隨行包」，加購價880元；另有「珍珠奶茶隨行包＋珍珠奶茶（M）1杯」組合價1,580元。春水良品也提供「珍珠奶茶隨行包＋果乾花茶」組合，每套1,680元。

春水堂「桃二航分店」自即日起於桃園機場第二航廈開始試營運，並於5月1日正式開幕。店內將獨家販售「台灣蜜香紅茶」，讓往來台灣的旅客皆能品嚐台灣好茶的滋味。即日起凡於店內消費，就可獲得「春水堂印章明信片」1組。

「迷客夏」與「蜜蜂工坊」聯名於7-ELEVEN獨家推出的「蜜香紅茶拿鐵」，本季進行全新升級，不僅可以嚐到100%天然純蜜的滋味，還有更醇厚的紅茶茶韻與鮮奶風味。另外迷客夏與蜜蜂工坊將再於5月於7-ELEVEN推出「蜜蘋柳綠茶」，以柳丁綠茶為基底，並添加蘋果香氣，還有蜜蜂工坊醇香真蜂蜜，以及椰果、小紫蘇，帶來清爽的夏日體驗。

「蜜香紅茶拿鐵」自即日起開示販售，每罐39元；「蜜蘋柳綠茶」則於5月3日至8月3日期間販售，每罐38元，嘗鮮價35元，2件組合價69元。

迷客夏與蜜蜂工坊聯名於7-ELEVEN獨家推出的「蜜香紅茶拿鐵」，每罐39元。圖／迷客夏提供
迷客夏與蜜蜂工坊聯名於7-ELEVEN獨家推出的「蜜香紅茶拿鐵」，每罐39元。圖／迷客夏提供
春水堂推出「春水堂色鉛筆組」，並與「CiPU喜舖」合作推出「珍珠奶茶隨行包」。圖／春水堂提供
春水堂推出「春水堂色鉛筆組」，並與「CiPU喜舖」合作推出「珍珠奶茶隨行包」。圖／春水堂提供
「珍珠奶茶隨行包」可作為隨身小包，也可作為飲料提袋使用。圖／春水堂提供
「珍珠奶茶隨行包」可作為隨身小包，也可作為飲料提袋使用。圖／春水堂提供
春水堂「桃二航分店」將獨家販售「台灣蜜香紅茶」。圖／春水堂提供
春水堂「桃二航分店」將獨家販售「台灣蜜香紅茶」。圖／春水堂提供

珍珠奶茶

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