LINE雙系統隱藏祕技一招解鎖 剪片功能Android用戶專屬

大家天天在用的LINE，其實經常在新功能正式推出之前，先透過「LINE Labs」讓有興趣的用戶搶先試用新功能，喜愛嚐鮮的用戶，只要透過LINE主頁>設定>點選「LINE Labs」，即可自行選擇要啟用的項目。近期iOS及Android用戶分別都有實用功能推出，趕快來試看看！

目前iOS用戶專屬的LINE Labs包括「使用預設瀏覽器開啟連結」，適用iOS LINE 9.11.0 (含) 以上版本，開啟此功能後，於聊天室點選連結會直接使用預設瀏覽器開啟網頁，不會直接在聊天室開啟，更方便在網頁、聊天室間切換瀏覽。

另外還有最新的「聊天室內建媒體搜尋功能」，適用iOS LINE 12.0.0 (含) 以上版本，開啟此功能後，可搜尋聊天室內圖片、影片、音訊及媒體內容內的文字幫助用戶不論是在查詢任何紀錄上都更加的方便。但要iOS 15或iPadOS 15以上的裝置才可以使用，且需要額外約60MB的儲存空間才可以順利運作，手機容量不夠大的不要開。