1850元享12道米其林級美味！Alma西班牙餐廳「新」廚報到

是「新」廚，還是「星」廚？畢業自南法廚藝學院 École de Gastronomicom culinaire Française 的劉子豪（Leo），是西班牙餐廳 Alma Spanish Restaurant的「新」任主廚暨餐飲總監，先後在法國米其林一星 Restaurant W、台北的 Restaurant STAY by yannick alléno ，以及 Orchid Restaurant 蘭、VERDE 時尚蔬食餐廳等米其林餐盤餐廳歷練，也是法料餐廳De Nuit 首得米其林星餐廳的主廚團隊成員。

De Nuit餐廳於2021年8月首度摘下米其林一星，但由於新冠疫情的緣故，餐廳於6月解散團隊；前後只差兩個月，當年才30歲的劉子豪很有可能就此冠上「星」廚頭銜。與米其林星星失之交臂的劉子豪，後來去到由台灣高級時裝「夏姿．陳」創辦人王陳彩霞所打造的「采采食茶CHA CHA THÉ Cuisine」服務，今年正式進駐Alma Spanish Restaurant，為西班牙菜增添法式細膩層次。

命名自西班牙語中「靈魂」一詞的 Alma Spanish Restaurant，首店於2016年開設在上海，連續四年先後於《上海米其林指南》奪得「必比登推薦」、「米其林餐盤推薦」；2019年在台北市大安區東豐街開設全台首店。餐廳隸屬於由台灣茶飲創業家吳伯超所打造的雅茗餐飲集團，集團於2014 年成功在台掛牌上市。

晚間巴斯克烤魚套餐1850元。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

過去Alma Spanish Restaurant主打西班牙小菜（Tapas），菜單中Tapas占比頗高；劉子豪到任後重新打造出以 Tapas 為主題的12道菜色晚間套餐 ，每人只要 1,850 元＋10%起，即有「經典巴斯克烤魚」、「伊比利豬戰斧」及「美國極佳級肋眼」、「老饕牛排」等五款主餐選擇；午餐套餐由8道菜色組成，每人 1,380 元＋10%起。

法料主廚來做西班牙菜，不僅料理手法更多元，菜品形貌與擺盤也更加時尚，並且一整套餐吃起來輕鬆愉快，12道晚間套餐菜色在輕鬆的邊吃邊聊之間，才花一個多小時就已經吃到甜點，「光陰似箭」到令人驚喜的程度，絲毫沒有吃正式法餐時那種說不出口的「度秒如年」煎熬感。

開胃小食「番茄冷湯」以「血腥瑪麗」為設計概念，再加入大量的辛香料，選用台灣牛番茄取其酸度與香氣，再加入聖女番茄增加甜度，以及甜椒、洋蔥等多樣食材，連同雪莉醋打成汁後靜置一夜，再經過濾後淋上羅勒油與自製蒜味麵包與炸火腿，吃得到美妙的層次變化，清爽開胃。

開胃小食「番茄冷湯」（左起）、「沙丁魚」、「西班牙臘腸」。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

另一道開胃小食「沙丁魚」將麵包以橄欖油香煎入味，鋪上特選油脂豐厚且芳香的沙丁魚，搭配火烤過的紅甜椒與雪莉醋攪拌調味，最後撒上些許西班牙煙燻紅椒粉增添層次，吃起來香氣四溢，令人欲罷不能。

將多種醃製蔬菜串起食用的西班牙國民鹹菜「吉爾達 」，劉子豪取其醋漬綠辣椒與醃黃瓜的酸、油封紫橄欖的苦與蒜頭的辛辣，另外特別加入台南家鄉特色名產番茄蜜餞，取其香甜的特色，完美平衡了鹹酸、辛辣、苦澀的不同滋味。

吉爾達。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

在前菜「胭脂蝦」中，劉子豪轉借源自南美洲 Ceviche 的檸汁生醃熟成方式的創意作法，特選色澤紅嫩甜美的宜蘭胭脂蝦，特別選用東方的醬油加入薑汁、柑橘輕漬蝦肉至熟成，接著加入雪利酒調味，任蝦肉本身的滑嫩甜美在濃厚醬香中迂迴蕩漾。

胭脂蝦。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

熱前菜「藍鑽蒜油蝦」選用生食級藍鑽蝦，但在熱油的作法卻顛覆以往，先以大量蝦頭、橄欖油和辛香料熬製基底，煉製蝦油後，最後放入燒熱的竹炭增加煙燻香氣，讓每隻鮮甜扎實的白蝦都完美包裹上滿是蝦鮮、蒜味與炭香的濃郁醬汁。

藍鑽蒜油蝦。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

主菜「巴斯克風味烤魚」選用骨細刺少的台灣午仔魚入菜，肉質細緻、油脂豐富的魚肉先煎後烤至表皮金黃，搭以白酒蛤蠣與橄欖油小火炒製的醬汁，澆淋上秘製的翠綠蒔蘿油醋，白綠相間的層次細膩、風味別緻清新。

巴斯克風味烤魚。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

美國極佳級肋眼牛排。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

在Alma Spanish Restaurant，可以輕輕鬆鬆地吃上一頓好吃、沒有拘束感的理想西餐，價位也在落在合理範圍。但要注意的是，餐廳雖有三層樓，但每個樓層面積不大，每個餐期只有30個座位，建議事先預約，以免向隅。

甜點「海鹽巧克力吉拿棒」。圖／Alma Spanish Restaurant提供。