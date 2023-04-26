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1850元享12道米其林級美味！Alma西班牙餐廳「新」廚報到

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
今年32歲的新生代主廚劉子豪，兩年前與米其林一星擦身而過。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
今年32歲的新生代主廚劉子豪，兩年前與米其林一星擦身而過。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

是「新」廚，還是「星」廚？畢業自南法廚藝學院 École de Gastronomicom culinaire Française 的劉子豪（Leo），是西班牙餐廳 Alma Spanish Restaurant的「新」任主廚暨餐飲總監，先後在法國米其林一星 Restaurant W、台北的 Restaurant STAY by yannick alléno ，以及 Orchid Restaurant 蘭、VERDE 時尚蔬食餐廳等米其林餐盤餐廳歷練，也是法料餐廳De Nuit 首得米其林星餐廳的主廚團隊成員。

De Nuit餐廳於2021年8月首度摘下米其林一星，但由於新冠疫情的緣故，餐廳於6月解散團隊；前後只差兩個月，當年才30歲的劉子豪很有可能就此冠上「星」廚頭銜。與米其林星星失之交臂的劉子豪，後來去到由台灣高級時裝「夏姿．陳」創辦人王陳彩霞所打造的「采采食茶CHA CHA THÉ Cuisine」服務，今年正式進駐Alma Spanish Restaurant，為西班牙菜增添法式細膩層次。

命名自西班牙語中「靈魂」一詞的 Alma Spanish Restaurant，首店於2016年開設在上海，連續四年先後於《上海米其林指南》奪得「必比登推薦」、「米其林餐盤推薦」；2019年在台北市大安區東豐街開設全台首店。餐廳隸屬於由台灣茶飲創業家吳伯超所打造的雅茗餐飲集團，集團於2014 年成功在台掛牌上市。

晚間巴斯克烤魚套餐1850元。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
晚間巴斯克烤魚套餐1850元。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

過去Alma Spanish Restaurant主打西班牙小菜（Tapas），菜單中Tapas占比頗高；劉子豪到任後重新打造出以 Tapas 為主題的12道菜色晚間套餐 ，每人只要 1,850 元＋10%起，即有「經典巴斯克烤魚」、「伊比利豬戰斧」及「美國極佳級肋眼」、「老饕牛排」等五款主餐選擇；午餐套餐由8道菜色組成，每人 1,380 元＋10%起。

法料主廚來做西班牙菜，不僅料理手法更多元，菜品形貌與擺盤也更加時尚，並且一整套餐吃起來輕鬆愉快，12道晚間套餐菜色在輕鬆的邊吃邊聊之間，才花一個多小時就已經吃到甜點，「光陰似箭」到令人驚喜的程度，絲毫沒有吃正式法餐時那種說不出口的「度秒如年」煎熬感。

開胃小食「番茄冷湯」以「血腥瑪麗」為設計概念，再加入大量的辛香料，選用台灣牛番茄取其酸度與香氣，再加入聖女番茄增加甜度，以及甜椒、洋蔥等多樣食材，連同雪莉醋打成汁後靜置一夜，再經過濾後淋上羅勒油與自製蒜味麵包與炸火腿，吃得到美妙的層次變化，清爽開胃。

開胃小食「番茄冷湯」（左起）、「沙丁魚」、「西班牙臘腸」。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
開胃小食「番茄冷湯」（左起）、「沙丁魚」、「西班牙臘腸」。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

另一道開胃小食「沙丁魚」將麵包以橄欖油香煎入味，鋪上特選油脂豐厚且芳香的沙丁魚，搭配火烤過的紅甜椒與雪莉醋攪拌調味，最後撒上些許西班牙煙燻紅椒粉增添層次，吃起來香氣四溢，令人欲罷不能。

將多種醃製蔬菜串起食用的西班牙國民鹹菜「吉爾達 」，劉子豪取其醋漬綠辣椒與醃黃瓜的酸、油封紫橄欖的苦與蒜頭的辛辣，另外特別加入台南家鄉特色名產番茄蜜餞，取其香甜的特色，完美平衡了鹹酸、辛辣、苦澀的不同滋味。

吉爾達。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
吉爾達。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

在前菜「胭脂蝦」中，劉子豪轉借源自南美洲 Ceviche 的檸汁生醃熟成方式的創意作法，特選色澤紅嫩甜美的宜蘭胭脂蝦，特別選用東方的醬油加入薑汁、柑橘輕漬蝦肉至熟成，接著加入雪利酒調味，任蝦肉本身的滑嫩甜美在濃厚醬香中迂迴蕩漾。

胭脂蝦。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
胭脂蝦。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

熱前菜「藍鑽蒜油蝦」選用生食級藍鑽蝦，但在熱油的作法卻顛覆以往，先以大量蝦頭、橄欖油和辛香料熬製基底，煉製蝦油後，最後放入燒熱的竹炭增加煙燻香氣，讓每隻鮮甜扎實的白蝦都完美包裹上滿是蝦鮮、蒜味與炭香的濃郁醬汁。

藍鑽蒜油蝦。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
藍鑽蒜油蝦。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

主菜「巴斯克風味烤魚」選用骨細刺少的台灣午仔魚入菜，肉質細緻、油脂豐富的魚肉先煎後烤至表皮金黃，搭以白酒蛤蠣與橄欖油小火炒製的醬汁，澆淋上秘製的翠綠蒔蘿油醋，白綠相間的層次細膩、風味別緻清新。

巴斯克風味烤魚。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
巴斯克風味烤魚。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

美國極佳級肋眼牛排。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
美國極佳級肋眼牛排。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

在Alma Spanish Restaurant，可以輕輕鬆鬆地吃上一頓好吃、沒有拘束感的理想西餐，價位也在落在合理範圍。但要注意的是，餐廳雖有三層樓，但每個樓層面積不大，每個餐期只有30個座位，建議事先預約，以免向隅。

甜點「海鹽巧克力吉拿棒」。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
甜點「海鹽巧克力吉拿棒」。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

Alma Spanish Restaurant每個餐期僅有30個座位。圖／Alma Spanish Restaurant提供。
Alma Spanish Restaurant每個餐期僅有30個座位。圖／Alma Spanish Restaurant提供。

餐廳 西班牙 米其林

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