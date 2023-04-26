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瑪格羅比變身芭比就靠「她」？粉紅低跟鞋重現夢幻人設
真人芭比電影即將上映，連帶讓戲中演員像是雷恩格斯林（Ryan Gosling）、瑪格羅比（Margot Robbie）等演員頻頻受到熱烈討論。
而在電影中演出「真人芭比」的瑪格羅比，近日則出席了電影首映會，同時她一身閃耀粉紅色造型除了高度吻合電影的夢幻「人設」，腳上一雙粉色漆皮穆勒鞋原來出自有「紅底鞋王」之稱的Christian Louboutin之手。
原來該鞋款是品牌向美國歌手Dolly Parton致敬所設計，8.5公分的細高跟設計，正好與Margot Robbie的格紋短裙在風格上相映襯，同時軟糖粉紅色漆皮也在魚口處小秀腳趾，展現清新性感氣息。
Christian Louboutin本季推出多款的低跟穆勒鞋，除了Margot Robbie腳上的粉紅色漆亮皮款，另有螢光粉漆皮、銀色小牛皮裝飾水晶、甚至是粉紫色Nappa皮裝飾鉚釘的多樣化設計。想變身真人芭比？是不是先來一雙粉色穆勒鞋呢？
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