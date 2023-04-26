蝦皮購物「5.5寵愛母親節」抽Me Time官方專櫃萬元禮盒

母親節將至，蝦皮購物「5.5寵愛母親節」攜手蘭蔻、KIEHL’S契爾氏、碧兒泉、植村秀等4大官方專櫃美妝品牌 ，祭出「寵愛媽Me Time官方專櫃萬元禮盒」抽獎活動，即日起至5月5日上站玩寵妳超豪禮寶箱遊戲天天再抽萊雅購物金、KIEHL’S契爾氏金盞花化妝水、碧兒泉奇蹟活源晶透露等品牌好禮。此外，蝦皮購物攜手百大知名品牌打造「超狂美妝節」，即日起至4月29日天天限時嗨撒限量優惠券、夯品下殺最低11元起。

蝦皮購物「5.5寵愛母親節」攜手蘭蔻、KIEHL’S契爾氏、碧兒泉、植村秀等4大官方專櫃品牌，打造總價值破萬元的「寵愛媽Me Time官方專櫃禮盒」，內含蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼萃、碧兒泉奇蹟特嫩精華、植村秀柚子精粹潔顏油、KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華等7款專櫃熱銷商品，即日起至5月5日關注蘭蔻、KIEHL’S契爾氏、 碧兒泉、植村秀等4大官方商城，並在任一品牌商城下單滿2,000元，或於5月2日觀看「1想不到」直播、5月4日觀看「5.5寵愛母親節」跨夜直播，都有機會免費將寵愛媽Me Time官方專櫃萬元禮盒帶回家。

即日起至5月5日玩寵妳超豪禮寶箱遊戲，天天抽植村秀無色限持色霧唇釉、蘭蔻超未來肌因賦活露、KIEHL’S契爾氏金盞花化妝水等多款專櫃正貨及品牌購物金，每人每天皆有5次免費抽獎機會。

此外，蝦皮購物「超狂美妝節」即日起至4月29日再度回歸，今年祭出爆品限時優惠價最低11元起優惠，4月27日蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉、Moroccanoil摩洛哥優油、IPSA流金水美膚微整機能液等長年熱銷商品限時下殺111元；4月28日diptyque淡香水限時優惠價1,111元，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露當日限時下殺1折起。