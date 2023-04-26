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TOKYO、TAIPEI手握手！開箱日本超人氣ONIBUS COFFEE

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
吧檯設計明亮簡約。記者羅建怡／攝影
吧檯設計明亮簡約。記者羅建怡／攝影

咖啡迷的殷切期待下，東京中目黑的超人氣ONIBUS COFFEE終於要在4/29於全新開幕的台北大直「NOKE忠泰樂生活」登場。今日開放媒體搶先入場，藍金對色的奔放英文字體大大落款於白色牆面，位於一樓，收入玻璃窗外滿滿的綠意，TOKYO與TAIPEI藍底白字間、兩手相握且手持一杯咖啡，兩地友好一圖清楚表述。

這是繼去年7月開幕的%Arabica進駐台北象山店之後，最讓咖啡迷期待的一件大事。ONIBUS COFFEE於2012年成立於東京奧澤，主打精品咖啡，創辦人坂尾篤史在澳洲旅遊時，深受當地咖啡文化所感動，回到東京開設屬於自己的咖啡店，從選豆到烘焙全都親力親為，除了獨到的咖啡品味，他也很注重人與人之間的交流，因此以葡萄牙文的「公車(ONIBUS)」作為店名，秉持著「咖啡無國界」的信念，咖啡館爆紅，甚至成為旅客必訪的朝聖名店。

ONIBUS COFFEE中目黑店改建自一棟兩層樓的老民宅，以原木作為主要設計元素，空間舒適且充滿著復古的歷史情味。來到台北，進駐在全新商場內的一樓，除了借景窗外的綠地，內部顯得簡約時尚，除了牆上吸睛的手繪品牌，桌椅皆採用原木質感，中間一張白色大長桌，兩側自然分隔兩區，吧檯也以簡約的白色與原木勾繪出咖啡品味，點心櫃除了牛角麵包、磅蛋糕等單品，主角咖啡也有多款選擇。

至於咖啡迷最期待的東京台北聯名限定，首度曝光的有隨行杯與T恤。

預將於4/29登場的大直「NOKE忠泰樂生活」，共有地上7層、地下3層空間，集結超過百間質感品牌、近30家美食餐廳品牌進駐，其中最讓人期待的就是6家全台首家的新餐飲，除了ONIBUS COFFEE，還有義大利羅馬人氣美食Old Bridge冰淇淋、充滿傳奇的La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳、頂級粵式海鮮鍋物「明粵」，以及煮山川、雪場咖哩等。

原木桌椅塑造輕鬆和諧的氛圍。記者羅建怡／攝影
原木桌椅塑造輕鬆和諧的氛圍。記者羅建怡／攝影
東京中目黑的超人氣ONIBUS COFFEE終於登台。記者羅建怡／攝影
東京中目黑的超人氣ONIBUS COFFEE終於登台。記者羅建怡／攝影

東京 咖啡

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