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NewJeans全員死會！「貓貓」Haerin出任Dior品牌大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供

法國精品品牌Dior宣布，當紅韓國女團NewJeans的16歲成員姜諧潾（Haerin）為最新品牌大使。消息一傳出，也確認了2022年才正式出道的全團5位成員都已經「死會」。這個風格清新有別以往的韓國女團每位成員都已經拿到全球一線精品品牌的代言：從主唱Hanni率先摘下GUCCI大使開始；混血成員Danielle是Burberry品牌大使；路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）搶下年紀最小、當時僅14歲的李惠仁（Hyein）」並立刻在今年初邀去巴黎看秀；被認為擁有完美高級臉的金玟池（Minji）則成為繼BLACKPINK「人間香奈兒」Jennie之後首個香奈兒全方位（時裝、美妝、珠寶鐘表）的品牌大使。

年僅16歲的Haerin是直接成為Dior全球珠寶、時裝與美妝全方位的品牌大使。Dior表示，Haerin從人氣K-POP女團NewJeans嶄露頭角，活力與創意的形象揉合優雅、遊走世代前沿，是新世代指標性人物。

Rose des Vents玫瑰金粉紅蛋白石手環，12萬8,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents玫瑰金粉紅蛋白石手環，12萬8,000元。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Rose des Vents黃K金掌中鍊，16萬3,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents黃K金掌中鍊，16萬3,000元。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Haerin身著DIOR服裝與Rose des Vents輕珠寶作品率性演繹全新形象照。圖／DIOR提供
Rose des Vents玫瑰金黑瑪瑙Y型項鍊，99,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents玫瑰金黑瑪瑙Y型項鍊，99,000元。圖／DIOR提供

品牌 Dior 香奈兒

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