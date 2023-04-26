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快學謝祖武當「暖嵐」！買京城之霜就能幫助受暴婦幼
「暖嵐」人人想要當，也是爸爸身份的謝祖武，被稱為不老男神，當然也是「暖男」代表。每年在母親節都會推出公益活動的京城之霜，今年邀來謝祖武代言，並推出「暖嵐」限定包裝，也持續攜手現代婦女基金會，即日起至5月14日，只要購買1瓶京城之霜全能乳，就會捐出30元給現代婦女基金會，專款專用於「受暴婦幼扶助計畫」，用於協助受暴婦女與孩童庇護、法律諮詢、兒童心靈輔導等項目。
京城之霜今年新推出的暖嵐限定版包裝，也是觀察到，許多男生也應該要保養，因此找來謝祖武擔任代言人，此次限量版還跟MOMO購物推出「神級暖嵐保濕乳組」，包括正品暖嵐限量版120ml與全能乳70ml，加贈全能乳旅行組15ml，價值4,300元 MOMO獨家1,450元免運。
身為人夫與人父的謝祖武，談到跟小朋友相處，他表示自己希望能當孩子的朋友，一起運動、打遊戲等分享生活，而且還透露會跟小孩說好，分開時間打電動，可見家人的好交情。謝祖武的母親日前過世，他表示因為媽媽年紀大，又有失智狀況，因此之前一直把握時間相處，算是沒有遺憾，他也鼓勵大家愛要及時。
謝祖武也親自使用了京城之霜全能乳，表示肌膚乾燥問題已經慢慢改善，肌膚狀態也更穩定，連老婆也發現他的皮膚更好了。京城之霜全能乳含有高濃度5%積雪草，以及有機雪絨花萃取，能幫助肌膚建立屏障，維持穩定狀況。
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