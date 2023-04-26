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520告白日最想收到的就是它！為愛而生的梵克雅寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
1956年摩納哥親王雷尼爾贈予王妃葛麗絲凱莉的婚禮珠寶套裝出自梵克雅寶。圖／梵克雅寶提供
1956年摩納哥親王雷尼爾贈予王妃葛麗絲凱莉的婚禮珠寶套裝出自梵克雅寶。圖／梵克雅寶提供

一年之中最甜蜜的520將至，因為愛而誕生的珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），無疑是許多女性心目中最期待收到的告白禮。1895年，寶石商人之女艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）與寶石切割師之子阿爾弗萊德梵克（Alfred Van Cleef）於巴黎締結鴛盟；1906年，結合兩人名字的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於芳登廣場22號正式創立。1956年摩納哥親王雷尼爾贈予王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）的整套婚禮珠寶，也出自梵克雅寶之手。無論是結婚戒指、 訂婚戒指，以至珠寶套裝，梵克雅寶無疑是獻上終生誓言的永恆象徵。

一絲不苟 萃選優質寶石

梵克雅寶珠寶設計如詩，以精選優質寶石和精湛純熟工藝製作。鑽石堅剛、純粹、又璀璨奪目，向來是愛情的象徵。品牌選用的鑽石均通過雙重鑑定，成色須達D至F級別、淨度則為IF至VVS級別，除須符合這些客觀的評級標準外，寶石部門專家更精選其中火彩閃爍、車工優雅的個性鑽石，因此，不論偏好何種切割和克拉重量，都能確保選到最能代表獨一無二愛情的鑽石。即便是鋪鑲的配鑽，也會以利用十倍放大鏡檢視，確保內部結構符合標準。

除了鑽石，也有許多新人以別具個性魅力的珍貴彩色寶石作為獻禮，就像英國皇室傳統偏好藍寶石一樣。梵克雅寶的單顆寶石鑽戒，也以一樣嚴謹細膩的標準評選藍寶石、紅寶石和祖母綠，注重寶石的細緻的成色、材質的內在美態、重量、切割車工和優雅形狀。所選用的藍色藍寶石色調均勻一致；鮮豔的紅寶石成色由粉紅至深紫並恪守最嚴謹的道德和品質標準；深邃的祖母綠則綻放迷人的花園現象與炫彩。

精湛工藝打造別具意義的設計

梵克雅寶的單顆鑽石戒指和訂婚戒，比照品牌的高級珠寶創作，從瑰麗的大自然、高級訂製服、舞蹈藝術以至戀人絮語擷取靈感，並鑲嵌一顆最少重0.30克拉的瑰麗圓鑽：Icône和Couture戒指的戒環輕繞主石；Perlée和Estelle單鑽戒指以黃金或鉑金圓珠襯托璀璨鑽石、簇擁指尖；Bonheur和 Romance戒指以細節彰顯主鑽的優雅美態。最後，得以選用花式切割鑽石或彩色寶石的Boucle及Jasmin戒指，造型融入蝴蝶結和珍貴花瓣，是最堅硬又最柔軟的濃情蜜意。

為能讓每一段獨一無二的感情找到相應的珠寶作品，訂製服務提供由0.3克拉至3克拉（視乎作品款式而定）不等、成色達D或E級、淨度達IF至VVS2級的主鑽選擇。除了訂婚鑽戒， 象徵將愛情帶進日常生活的結婚對戒，由閃爍的鉑金、白K金、或溫煦的玫瑰金鑄造，戒環的寬度各有不同，有的鐫刻字樣、有的相有不同程度的鑲鑽，既可單獨配戴，亦可搭配訂婚戒指、甚至其他款式相襯戒指與珠寶，展現準新人的真我個性。

Romance單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
Romance單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
Félicité婚戒，玫瑰金鑲嵌圓形鑽石，2.1毫米。圖／梵克雅寶提供
Félicité婚戒，玫瑰金鑲嵌圓形鑽石，2.1毫米。圖／梵克雅寶提供
Fleurette鑲鑽婚戒，約61萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette鑲鑽婚戒，約61萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
Bonheur單顆鑽石戒指與Tendrement Signature結婚戒指。圖／梵克雅寶提供
Bonheur單顆鑽石戒指與Tendrement Signature結婚戒指。圖／梵克雅寶提供
Icône單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
Icône單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
Boucle單顆寶石戒指。圖／梵克雅寶提供
Boucle單顆寶石戒指。圖／梵克雅寶提供
Couture單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
Couture單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
Icône單顆鑽石戒指與Tendrement結婚戒指。圖／梵克雅寶提供
Icône單顆鑽石戒指與Tendrement結婚戒指。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的多款訂婚戒指也提供藍寶石、紅寶石、祖母綠等單顆珍貴寶石選擇。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的多款訂婚戒指也提供藍寶石、紅寶石、祖母綠等單顆珍貴寶石選擇。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶多款訂婚鑽戒、對戒選擇，可自由選擇適合的款式，並提供客製化服務。圖／梵克雅寶提供
Perlée單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供

戒指 鑽石 珠寶

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