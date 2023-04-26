520告白日最想收到的就是它！為愛而生的梵克雅寶

一年之中最甜蜜的520將至，因為愛而誕生的珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），無疑是許多女性心目中最期待收到的告白禮。1895年，寶石商人之女艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）與寶石切割師之子阿爾弗萊德梵克（Alfred Van Cleef）於巴黎締結鴛盟；1906年，結合兩人名字的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於芳登廣場22號正式創立。1956年摩納哥親王雷尼爾贈予王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）的整套婚禮珠寶，也出自梵克雅寶之手。無論是結婚戒指、 訂婚戒指，以至珠寶套裝，梵克雅寶無疑是獻上終生誓言的永恆象徵。

一絲不苟 萃選優質寶石

梵克雅寶珠寶設計如詩，以精選優質寶石和精湛純熟工藝製作。鑽石堅剛、純粹、又璀璨奪目，向來是愛情的象徵。品牌選用的鑽石均通過雙重鑑定，成色須達D至F級別、淨度則為IF至VVS級別，除須符合這些客觀的評級標準外，寶石部門專家更精選其中火彩閃爍、車工優雅的個性鑽石，因此，不論偏好何種切割和克拉重量，都能確保選到最能代表獨一無二愛情的鑽石。即便是鋪鑲的配鑽，也會以利用十倍放大鏡檢視，確保內部結構符合標準。

除了鑽石，也有許多新人以別具個性魅力的珍貴彩色寶石作為獻禮，就像英國皇室傳統偏好藍寶石一樣。梵克雅寶的單顆寶石鑽戒，也以一樣嚴謹細膩的標準評選藍寶石、紅寶石和祖母綠，注重寶石的細緻的成色、材質的內在美態、重量、切割車工和優雅形狀。所選用的藍色藍寶石色調均勻一致；鮮豔的紅寶石成色由粉紅至深紫並恪守最嚴謹的道德和品質標準；深邃的祖母綠則綻放迷人的花園現象與炫彩。

精湛工藝打造別具意義的設計

梵克雅寶的單顆鑽石戒指和訂婚戒，比照品牌的高級珠寶創作，從瑰麗的大自然、高級訂製服、舞蹈藝術以至戀人絮語擷取靈感，並鑲嵌一顆最少重0.30克拉的瑰麗圓鑽：Icône和Couture戒指的戒環輕繞主石；Perlée和Estelle單鑽戒指以黃金或鉑金圓珠襯托璀璨鑽石、簇擁指尖；Bonheur和 Romance戒指以細節彰顯主鑽的優雅美態。最後，得以選用花式切割鑽石或彩色寶石的Boucle及Jasmin戒指，造型融入蝴蝶結和珍貴花瓣，是最堅硬又最柔軟的濃情蜜意。