人生就像巧克力！聽康康百味人生演唱會 品嘗健康美麗的人生風味

聯合數位文創主辦的「2023百味人生百變康康巡迴演唱會」五月廿七日高雄流行音樂中心、六月三日台北流行音樂中心開唱。結合主題，主辦單位與日本明治巧克力合作，提供目前日台兩地最夯的健康美麗概念商品：含有可可多酚的「明治巧克力效果」黑巧克力。

可可多酚顧名思義來自於黑巧克力，據研究指出，可可多酚本身可以幫助排便順暢，養顏美容，幫助代謝，維持健康，給你天天好心情。而優質的可可多酚在高濃度的黑巧克力中才能夠找到，食用巧克力2小時後體內的多酚濃度會達到高峰，並於24小時後完全排出，因此建議可在單日中分多次攝取。

明治作為日本領導品牌，一直以來推出過多種不同濃度、不同口味的黑巧克力產品。本次在「2023百味人生百變康康巡迴演唱會」現場將提供參與嘉賓「明治巧克力效果」86%及95% 兩種口味的黑巧克力。方便攜帶的條裝包裝，包裝上清楚標示出巧克力中的多酚含量，讓消費者能夠更清楚地確認標示及食用量。

兩款黑克力入口是讓人著迷的滑順口感和濃郁可可香氣，緊接著感受到深邃苦味中逐漸浮現出的芳醇，品嚐過程充滿層次與轉折，宛如人生旅途中的各種滋味，經過歲月淬鍊出韻味的進程，讓參與演唱會的嘉賓在享受表演後，也能在味蕾上留下美好的餘韻。

《2023百味人生百變康康巡迴演唱會》

2023/05/27高雄流行音樂中心

2023/06/03台北流行音樂中心

主辦單位｜聯合數位文創

節目製作｜回浪製作

贊助單位｜meiji 台灣明治食品

官網｜ https://reurl.cc/ykr83O