星宇航空台北－洛杉磯今首航 張國煒親自駕駛首航航班

星宇航空首條北美長程航線台北-洛杉磯航線於今天(26日)首航，由董事長張國煒親自駕駛首航航班，首航班機共274名旅客搭乘，載客率達9成。星宇航空執行長翟健華於首航儀式上表示，將以一年一航點的速度，積極擴展北美航點，讓台灣成為亞太轉運中心。

星宇航空台北-洛杉磯首航剪綵儀式於桃機二航廈D1候機室舉行，由星宇航空執行長翟健華主持，民航局長林國顯、美國在台協會副處長柯傑民、台灣美國商會理事朱興榮、桃園國際機場公司董事長楊偉甫、台北關關務署長方國賢、航警局長邱文亮、美國國家旅遊局台灣香港及東南亞市場代表羅世玟、加州旅遊局台灣辦公室總監蔡璧如等貴賓出席。

星宇航空表示，首航航班由A350值飛，共有頭等艙4席、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙座位。頭等艙旅客可享「頭等艙專屬客服」，購票旅客將由專屬客服人員親自致電了解搭機需求，提供到府接送，並且經由商務中心禮遇通關，為業界首創。

頭等艙、商務艙均配置個人拉門，保有飛行休息時隱私空間，並可讓旅客單獨進出走道。商務艙備有24吋4K大螢幕，且有全平躺電動座椅，座椅同時配備零重力（Zero G）模式及氣壓按摩，使旅客自然放鬆享受旅程。

旅客劉先生與楊小姐表示，他們之前就曾搭乘過星宇航空亞洲線的航班，也在飛機上看過董事長張國煒確認班機情況，覺得他很認真，所以以行動支持他。他們關注星宇航空第一架長程航班很久了，知道洛杉磯首航日期後就鎖定開賣時間，當天就成功買到機票；為了達成首航班機，還先從美國舊金山的住處開車到洛杉磯，再搭機回台灣，很開心董事長張國煒親自駕駛首航班機。

星宇航空表示，為使旅客在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍，6月1日後出發的台北-洛杉磯往返航班，可享用多項球隊聯名系列機上備品。由台北出發航段提供快艇隊主題備品，自洛杉磯出發航段則提供道奇隊的主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒…等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色，讓旅客即使在三萬英呎的高空仍彷彿置身在洛杉磯球場。