網購剁手族有福 全家App推「跨平台包裹貨態查詢」服務

網購剁手族有福了，「全家」App再推便利新功能，會員App跳脫過往只可查詢店到店包裹之功能限制，正式推出「跨平台包裹動態」查詢服務，只要選擇「全家」取貨，就可一站式追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態。

根據網路調查顯示，便利商店具備據點密集、24小時營業特性，加上縝密物流網絡，讓包裹寄取成為最受歡迎的服務。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，網購族下單頻率高，幾乎天天都有包裹待取，然因常交錯於不同平台購物、包裹數量較多等因素，常無法隨時掌握包裹進度，讓網購族們暈頭轉向，故包裹配送進度與取貨便利性更顯重要。

此外，為提升取貨便利性，劉東豪也說，「包裹快取條碼」服務同步再升級，全家0元包裹取貨只需出示App條碼，不論店到店或其他網購平台包裹，皆免帶證件就能取貨，讓取貨流程更快速；為歡慶新服務推出，更於4月29日、30日限時推出取件加碼送8元購物金活動。

劉東豪表示，全家冷凍店到店還擴大服務範圍，獨家推出離島冷凍店到店服務，滿足消費者們寄送冷凍食品需求，不論是專賣冷凍海鮮的個人社群賣家，或是長輩們為外出打拼青年準備的家鄉美味，都可以透過「全家」冷凍店到店新鮮直送，讓「全家」成為消費者們最便利的冰箱。