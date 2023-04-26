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NBA首位官方烈酒夥伴軒尼詩 推出V.S.O.P聯名限量版

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「軒尼詩V.S.O.P 2023 NBA聯名限量版」即日起於全台精選通路上市。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「軒尼詩V.S.O.P 2023 NBA聯名限量版」即日起於全台精選通路上市。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩作為全球首位「NBA官方烈酒」合作夥伴，強強聯手邁入第三季合作，特別在NBA季後賽之際，宣布推出全新一季「軒尼詩V.S.O.P 2023 NBA聯名限量版」，即日起正式上市，於全台精選通路售，建議售價1,785元，數量有限，售完為止。

「軒尼詩V.S.O.P 2023 NBA聯名限量版」禮盒及瓶身皆印上軒尼詩及NBA標誌，外盒則以鮮豔亮麗的橙紅色登場，搭配象徵籃球的幻彩曲線與簡潔有力的籃球紋理，刻劃出軒尼詩及NBA兩大傳奇品牌的矚目合作。

此外，活潑鮮明的配色也呈現出軒尼詩V.S.O.P香醇細膩的層層風味，從撲鼻而來的馥郁果香香氣與入口後陳年橡木桶中烘烤的木質香氣，並帶有蜂蜜、肉桂、果仁等氣息，口感圓潤而滑順。不論是純飲、加入冰塊緩釋、亦能配搭新鮮水果、香料及氣泡水，調配多款雞尾酒，增加味道層次，都能品酩到全球頂級干邑品牌對於卓越品質的堅持與追求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「軒尼詩V.S.O.P 2023 NBA聯名限量版」建議售價1,785元。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「軒尼詩V.S.O.P 2023 NBA聯名限量版」建議售價1,785元。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩作為全球首位「NBA官方烈酒」合作夥伴，強強聯手邁入第三季合作。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩作為全球首位「NBA官方烈酒」合作夥伴，強強聯手邁入第三季合作。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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