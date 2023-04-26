智妍黑或俞利白？法式經典「金釦」裝你選哪一位

服裝裡最細微的細節，常能發揮造型的關鍵角色。曾因「黑暗榮耀」走紅的林智妍與少女時代的俞利，近日兩人不約而同穿上了簡約的黑白色系針織洋裝，展現簡約但俐落的優雅身形。

在《黑暗榮耀》中演出「朴涎鎮」一角的林智妍堪稱劇中最強惡女，由於演技極佳，林智妍在戲中的神情、笑聲都讓人印象深刻，更曾因為在戲中和宋慧喬互甩巴掌引起網路熱烈討論；過往除了在《人間中毒》與宋承憲上演「限制級」對手戲，近日的《紙房子：韓國版》也頗受好評。

只見林智妍和俞利近日分別在個人IG秀出穿搭，金色鈕扣但一黑、一白的不同色調，原來都出自收到碧昂絲（Beyonce）熱愛、日前甫於Bellavita廣場開設全台首間專賣店的法國時尚品牌Balmain之手。

由於Balmain最經典的特色之一也在於擁有繁複紋飾的金色鈕扣，例如本季推出的針織金扣系列，便有黑、白、湖水藍色等多色可供選擇，其中經典金釦V領針織長袖開衫具有鮮明、筆直的肩線輪廓與收腰設計，展現氣勢也修飾身形， 短袖經典金釦V領針織短裙則是俞利身上的相似款，同樣具有墊肩設計、但以金釦營造全身的視覺動線，one piece的連身設計更適合懶人穿搭，全系列約自53,900元至70,700元不等。