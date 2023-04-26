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智妍黑或俞利白？法式經典「金釦」裝你選哪一位

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
智妍（左）與少女時代的俞利兩人不約而同穿上了簡約的金釦針織洋裝，展現簡約但俐落的優雅風格。圖／翻攝自 IG @ @limjjy2、yulyulk（合成圖）
智妍（左）與少女時代的俞利兩人不約而同穿上了簡約的金釦針織洋裝，展現簡約但俐落的優雅風格。圖／翻攝自 IG @ @limjjy2、yulyulk（合成圖）

服裝裡最細微的細節，常能發揮造型的關鍵角色。曾因「黑暗榮耀」走紅的林智妍與少女時代的俞利，近日兩人不約而同穿上了簡約的黑白色系針織洋裝，展現簡約但俐落的優雅身形。

在《黑暗榮耀》中演出「朴涎鎮」一角的林智妍堪稱劇中最強惡女，由於演技極佳，林智妍在戲中的神情、笑聲都讓人印象深刻，更曾因為在戲中和宋慧喬互甩巴掌引起網路熱烈討論；過往除了在《人間中毒》與宋承憲上演「限制級」對手戲，近日的《紙房子：韓國版》也頗受好評。

只見林智妍和俞利近日分別在個人IG秀出穿搭，金色鈕扣但一黑、一白的不同色調，原來都出自收到碧昂絲（Beyonce）熱愛、日前甫於Bellavita廣場開設全台首間專賣店的法國時尚品牌Balmain之手。

由於Balmain最經典的特色之一也在於擁有繁複紋飾的金色鈕扣，例如本季推出的針織金扣系列，便有黑、白、湖水藍色等多色可供選擇，其中經典金釦V領針織長袖開衫具有鮮明、筆直的肩線輪廓與收腰設計，展現氣勢也修飾身形， 短袖經典金釦V領針織短裙則是俞利身上的相似款，同樣具有墊肩設計、但以金釦營造全身的視覺動線，one piece的連身設計更適合懶人穿搭，全系列約自53,900元至70,700元不等。

想模仿智妍的落落大方和俞利的清秀甜美入手一款金釦單品？且來去踩點Balmain的Bellavita專賣店、挖寶嘍！

經典金釦V領針織長袖開衫，58,100元。圖／Balmain提供
經典金釦V領針織長袖開衫，58,100元。圖／Balmain提供
短袖經典金釦V領針織短裙、湖水藍色款，70,700元。圖／Balmain提供
短袖經典金釦V領針織短裙、湖水藍色款，70,700元。圖／Balmain提供
在《黑暗榮耀》中演出「朴涎鎮」一角的林智妍堪稱劇中最強惡女，無論神情、笑聲都讓人記憶猶新。圖／翻攝自 IG @ @limjjy2
在《黑暗榮耀》中演出「朴涎鎮」一角的林智妍堪稱劇中最強惡女，無論神情、笑聲都讓人記憶猶新。圖／翻攝自 IG @ @limjjy2
經典金釦圓領針織長袖開衫，62,300元。圖／Balmain提供
經典金釦圓領針織長袖開衫，62,300元。圖／Balmain提供
短袖經典金釦V領針織短裙，70,700元。圖／Balmain提供
短袖經典金釦V領針織短裙，70,700元。圖／Balmain提供

林智妍 黑暗榮耀

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