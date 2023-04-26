快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

既防曬又能升級造型 誰說夏天不能戴帽出門？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
KANGOL即日起至5月14日每個周末在指定地點舉辦巡迴體驗車活動，邀請民眾試戴最新帽款。圖／KANGOL提供
KANGOL即日起至5月14日每個周末在指定地點舉辦巡迴體驗車活動，邀請民眾試戴最新帽款。圖／KANGOL提供

眼看氣溫逐漸上升，將要告別春季，迎來初夏的溫度了！英國品牌KANGOL因應夏日豔陽，特別以編織、網面設計打造會呼吸的全新商品。同時，慶祝品牌建立85周年，即日起至5月14日每個周末在指定地點舉辦巡迴體驗車活動，邀請民眾試戴最新帽款。

KANGOL為過去夏日戴帽所帶來的悶熱感找到解方，推出兼顧時尚與透氣需求的編織鐘型帽、網面透氣漁夫帽。特別是編織鐘型帽在視覺上可達到瘦臉效果，更提供紅紫、藍綠以及米白三種多彩設計簡易點綴出穿搭亮點；採用亞麻或紙纖維製成，達到如草帽般的透氣性。另外，本季呈現的全新寬沿漁夫帽、掛繩漁夫帽，更是遮陽機能與戶外搭配首選。KANGOL以水洗材質搭配升級版帽沿寬度打造寬沿漁夫帽，有效於頭頂抵禦豔陽，減少紫外線照射。而台灣獨家限定掛繩漁夫帽，則加入機能與潮流感兼具的防風繫繩，避免帽子受強風吹落。

另外，KANGOL首次打造行動試帽間，選在新竹、台北等地，推出巡迴體驗車活動，讓消費者能夠找到與自己的臉型最搭的帽款！而美國戶外休閒露營品牌CHUMS迎來品牌40周年，釋出專屬限定Logo運用在服飾上之外，不可錯過的還有經典Fes Hat休閒帽。CHUMS採用柔軟、舒適材質製成，帽圍搭配印地安色彩的繽紛幾何圖騰，以及帽身一側的小口袋，成為創意亮點，更是出遊必備的遮陽法寶。

KANGOL編織鐘型帽，2,980元。圖／KANGOL提供
KANGOL編織鐘型帽，2,980元。圖／KANGOL提供

KANGOL寬沿漁夫帽，2,080元。圖／KANGOL提供
KANGOL寬沿漁夫帽，2,080元。圖／KANGOL提供

KANGOL網面透氣漁夫帽，2,480元。圖／KANGOL提供
KANGOL網面透氣漁夫帽，2,480元。圖／KANGOL提供

KANGOL掛繩漁夫帽，2,680元。圖／KANGOL提供
KANGOL掛繩漁夫帽，2,680元。圖／KANGOL提供

CHUMS Fes Hat休閒帽，1,580元。圖／GO WILD提供
CHUMS Fes Hat休閒帽，1,580元。圖／GO WILD提供

品牌

延伸閱讀

燦坤攜手Intel推獨家購機優惠 CPU造型一卡通這招入手

不用萬元就能入手BLACKPINK炸裂舞台美鞋 JISOO同款還在8折優惠中！

南市義剪志工教養院送暖 院生換清新髮型

李準基41歲長這樣！長髮造型比女人還邪魅　「凍齡神顏」每個角度氛圍感十足宛如漫畫人物

相關新聞

跑步抽機票、換哩程！長榮航空城市馬拉松即起開放報名

長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，10月22日於總統府前開跑，即日起至5月24日下午5點開放報名，全程及半程馬拉松...

既防曬又能升級造型 誰說夏天不能戴帽出門？

眼看氣溫逐漸上升，將要告別春季，迎來初夏的溫度了！英國品牌KANGOL因應夏日豔陽，特別以編織、網面設計打造會呼吸的全新...

Uber Eats招桃花600項好運選物買1送1 Lalamove母親節貨車送禮首單7.5折

Uber Eats不只找來「國師」唐綺陽拍廣告，更要用她的占星專長給消費者帶來更有趣的外送點單體驗，2023年適逢桃花年...

台中排隊名店樂丘廚房進駐三井LaLaport台中 消費滿額抽峇里島機票

台中人氣排隊義式料理與舒芙蕾鬆餅專賣店「樂丘廚房」第三間分店，確定落腳台中市第一座大型購物中心三井「Mitsui Sho...

送肋眼牛排、松露鴨肝！王品「4大肉食餐廳」限時加碼

母親節的腳步越來越近，王品旗下的「阪前和牛鐵板燒」推出「名柄和牛春宴」，消費打卡再送「松露鴨肝最中餅」，另外「Oh my...

壓力山大！時尚品牌推幽默形象視覺 平底鍋焦吐司全入鏡

生活中永遠面對不完的瑣事、永遠需要照料操心的家人，總讓媽媽這個角色承受過多壓力。時尚品牌夏姿陳（SHIATYZY CHE...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦