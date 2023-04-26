既防曬又能升級造型 誰說夏天不能戴帽出門？

眼看氣溫逐漸上升，將要告別春季，迎來初夏的溫度了！英國品牌KANGOL因應夏日豔陽，特別以編織、網面設計打造會呼吸的全新商品。同時，慶祝品牌建立85周年，即日起至5月14日每個周末在指定地點舉辦巡迴體驗車活動，邀請民眾試戴最新帽款。

KANGOL為過去夏日戴帽所帶來的悶熱感找到解方，推出兼顧時尚與透氣需求的編織鐘型帽、網面透氣漁夫帽。特別是編織鐘型帽在視覺上可達到瘦臉效果，更提供紅紫、藍綠以及米白三種多彩設計簡易點綴出穿搭亮點；採用亞麻或紙纖維製成，達到如草帽般的透氣性。另外，本季呈現的全新寬沿漁夫帽、掛繩漁夫帽，更是遮陽機能與戶外搭配首選。KANGOL以水洗材質搭配升級版帽沿寬度打造寬沿漁夫帽，有效於頭頂抵禦豔陽，減少紫外線照射。而台灣獨家限定掛繩漁夫帽，則加入機能與潮流感兼具的防風繫繩，避免帽子受強風吹落。

另外，KANGOL首次打造行動試帽間，選在新竹、台北等地，推出巡迴體驗車活動，讓消費者能夠找到與自己的臉型最搭的帽款！而美國戶外休閒露營品牌CHUMS迎來品牌40周年，釋出專屬限定Logo運用在服飾上之外，不可錯過的還有經典Fes Hat休閒帽。CHUMS採用柔軟、舒適材質製成，帽圍搭配印地安色彩的繽紛幾何圖騰，以及帽身一側的小口袋，成為創意亮點，更是出遊必備的遮陽法寶。

KANGOL編織鐘型帽，2,980元。圖／KANGOL提供

KANGOL寬沿漁夫帽，2,080元。圖／KANGOL提供

KANGOL網面透氣漁夫帽，2,480元。圖／KANGOL提供

KANGOL掛繩漁夫帽，2,680元。圖／KANGOL提供