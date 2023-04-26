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Uber Eats招桃花600項好運選物買1送1 Lalamove母親節貨車送禮首單7.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats推出「星座幸運色」活動，即日起至5月9日祭出超過600項選品5折起，用各種幸運色商品掌握戀愛運與好人緣。圖／Uber Eats提供
Uber Eats推出「星座幸運色」活動，即日起至5月9日祭出超過600項選品5折起，用各種幸運色商品掌握戀愛運與好人緣。圖／Uber Eats提供

Uber Eats不只找來「國師」唐綺陽拍廣告，更要用她的占星專長給消費者帶來更有趣的外送點單體驗，2023年適逢桃花年，Uber Eats幫你掌握戀愛運與好人緣，宣布攜手餐廳及商家合作夥伴自即日起至5月9日推出「五月台好運」及「星座幸運色」活動，祭出上千家台味美食、壽司、手搖飲、小吃等日常美食買1送1，超過600項星座幸運色主題選品最高5折，讓你招好運也享優惠。

買1送1優惠包含壽司郎的10貫套餐、晨間廚房的巧克力厚片吐司套餐及古早奶茶/紅茶、土木公社的招牌炭烤肉蛋土司及公社奶茶、春芳號部分分店的百香愛妃及葡萄蘆薈蜜等全台上千家選擇；Uber One會員輸入優惠序號「台好運」，還可享消費滿350元可享1次7.7折優惠，單筆最高折抵100元。

活動期間選購Uber Eats上活動商家合作夥伴的星座幸運色主題選品即可享有最高5折優惠，包含屈臣氏、大潤發、DON DON DONKI、聖德科斯、寵物公園、傳統市場、楓康超市、Green&Safe、全聯、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、city'super、小北百貨、萊爾富及Uber Eats優市等，消費滿799元以上輸入優惠序號「鮮選星運色」再享9折優惠，單筆最高折抵200元。

而看準母親節前使用物流運送鮮花、蛋糕的需求大增，可提供多種車型、快速即時、專件專送、同城1小時送達的Lalamove，特別主打可以安心載送體積大、亦損壞物品的廂型貨車與大小貨車，運費只要140元起，還可跨城市配送，且有GPS貨態追蹤可即時查看運送狀況，送禮獻愛快速又安心。Lalamove特別推出母親節慶祝專案，即日起至5月14日，輸入優惠碼「LAMOM520」，新用戶首單7.5折（限箱型貨車/貨車）；5月15日前，天天於App內簽到領200元，完成任務最高再領1,000元。4月30日前加入Lalamove「獎勵計劃」新會員，再享下單賺Lala點、點數翻倍送，可直接兌換多項精選獎勵。

母親節送禮Lalamove貨車配送鮮花、蛋糕快速又安心。圖／Lalamove提供
母親節送禮Lalamove貨車配送鮮花、蛋糕快速又安心。圖／Lalamove提供
2023桃花年Uber Eats推出「五月台好運」活動，即日起至5月9日上千家早午餐、手搖飲、在地小吃、壽司等日常美食買1送1。圖／Uber Eats提供
2023桃花年Uber Eats推出「五月台好運」活動，即日起至5月9日上千家早午餐、手搖飲、在地小吃、壽司等日常美食買1送1。圖／Uber Eats提供
Lalamove特別推出母親節慶祝專案，5月14日前輸入優惠碼LAMOM520，新用戶指定車款首單7.5折。圖／Lalamove提供
Lalamove特別推出母親節慶祝專案，5月14日前輸入優惠碼LAMOM520，新用戶指定車款首單7.5折。圖／Lalamove提供

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