Uber Eats招桃花600項好運選物買1送1 Lalamove母親節貨車送禮首單7.5折

Uber Eats不只找來「國師」唐綺陽拍廣告，更要用她的占星專長給消費者帶來更有趣的外送點單體驗，2023年適逢桃花年，Uber Eats幫你掌握戀愛運與好人緣，宣布攜手餐廳及商家合作夥伴自即日起至5月9日推出「五月台好運」及「星座幸運色」活動，祭出上千家台味美食、壽司、手搖飲、小吃等日常美食買1送1，超過600項星座幸運色主題選品最高5折，讓你招好運也享優惠。

買1送1優惠包含壽司郎的10貫套餐、晨間廚房的巧克力厚片吐司套餐及古早奶茶/紅茶、土木公社的招牌炭烤肉蛋土司及公社奶茶、春芳號部分分店的百香愛妃及葡萄蘆薈蜜等全台上千家選擇；Uber One會員輸入優惠序號「台好運」，還可享消費滿350元可享1次7.7折優惠，單筆最高折抵100元。

活動期間選購Uber Eats上活動商家合作夥伴的星座幸運色主題選品即可享有最高5折優惠，包含屈臣氏、大潤發、DON DON DONKI、聖德科斯、寵物公園、傳統市場、楓康超市、Green&Safe、全聯、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、city'super、小北百貨、萊爾富及Uber Eats優市等，消費滿799元以上輸入優惠序號「鮮選星運色」再享9折優惠，單筆最高折抵200元。