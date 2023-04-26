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台中排隊名店樂丘廚房進駐三井LaLaport台中 滿額抽峇里島機票

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台中排隊店樂丘廚房進駐三井LaLaport台中，將「峇里島系」風格結合雅緻「侘寂南島渡假風」。圖／樂丘廚房提供。
台中排隊店樂丘廚房進駐三井LaLaport台中，將「峇里島系」風格結合雅緻「侘寂南島渡假風」。圖／樂丘廚房提供。

台中人氣排隊義式料理與舒芙蕾鬆餅專賣店「樂丘廚房」第三間分店，確定落腳台中市第一座大型購物中心三井「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」北館4樓，新店面將「峇里島系」風格結合雅緻「侘寂南島渡假風」，成為「樂丘廚房東區店」。主廚Leo不但設計東區店限定餐點、推出全新菜色，還推出峇里島來回機票抽獎活動。4月28日起至6月30日止，至樂丘廚房各分店，單筆消費滿999元可獲得戳章一枚，集滿三間樂丘戳章，即可參加抽獎活動。

「樂丘廚房東區店」推出多款限定餐點與全新菜色。圖／樂丘廚房提供。
「樂丘廚房東區店」推出多款限定餐點與全新菜色。圖／樂丘廚房提供。

在FB、IG社群上有超高討論度的樂丘廚房，必點「珍珠奶茶舒芙蕾厚鬆餅」更榮獲2019年台中珍奶節「最想再吃珍奶料理」獎項，是網美饕客必訪打卡餐廳，也是寵物友善餐廳。「樂丘廚房東區店」則瞄準家庭客，特別增加親子餐點。

東區店限定餐點首推「貝殼干貝明太子海鮮麵」、韓國人氣排隊「可朗芙鬆餅」系列，以及豐盛飽足的「挪威煙燻鮭魚炒蛋可朗芙早午餐」。

「樂丘廚房東區店」限定「貝殼干貝明太子海鮮麵」780元。圖／樂丘廚房提供。
「樂丘廚房東區店」限定「貝殼干貝明太子海鮮麵」780元。圖／樂丘廚房提供。

「樂丘廚房東區店」限定「冰淇淋蜜糖蘋果塔」可朗芙鬆餅180元。圖／樂丘廚房提供。
「樂丘廚房東區店」限定「冰淇淋蜜糖蘋果塔」可朗芙鬆餅180元。圖／樂丘廚房提供。

「樂丘廚房東區店」限定「挪威煙燻鮭魚炒蛋可朗芙早午餐」368元。圖／樂丘廚房提供。
「樂丘廚房東區店」限定「挪威煙燻鮭魚炒蛋可朗芙早午餐」368元。圖／樂丘廚房提供。

「貝殼干貝明太子海鮮麵」大氣放上大量鮭魚卵、明太子、干貝與帆立貝與火烤白蝦，不但鮮度大爆表，還以巨型貝殼裝盛，猶如置身海灘用餐，讓饕客享受浪漫氛圍。「可朗芙鬆餅」以鬆餅機熱壓可頌行成梅納反應，搭配樂丘最經典招牌「冰淇淋蜜糖蘋果塔」，淋上香濃蘋果丁在冰淇淋上，讓甜點控瘋狂尖叫。「挪威煙燻鮭魚炒蛋可朗芙早午餐」是喜歡鹹食的朋友必點的菜色。

在全新菜色方面，則包括嚴選枋山愛文芒果新鮮直送的「芒果大福舒芙蕾鬆餅」及「松露牛排烤蝦燉飯」、「西西里炙烤小卷」豐盛的海鮮食材及多項餐點以BBQ炭火炙烤料理方式，結合南洋風情與義式料理的火花。

「樂丘廚房」新餐點「松露牛排烤蝦燉飯」398元。圖／樂丘廚房提供。
「樂丘廚房」新餐點「松露牛排烤蝦燉飯」398元。圖／樂丘廚房提供。

「樂丘廚房」新餐點「西西里炙烤小卷」198元。圖／樂丘廚房提供。
「樂丘廚房」新餐點「西西里炙烤小卷」198元。圖／樂丘廚房提供。

◎樂丘廚房東區店

．試營運日期： 4月28日

．正式開幕日： 5月16日（開幕日依三井LaLaport台中公佈為準）

．餐廳地址：台中市東區進德路600號4樓

．東區店 官方FB粉絲專頁：https://reurl.cc/b7oMVl

「樂丘廚房東區店」預定4月28日進入試營運。圖／樂丘廚房提供。
「樂丘廚房東區店」預定4月28日進入試營運。圖／樂丘廚房提供。

東區 廚房

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