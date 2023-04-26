壓力山大！時尚品牌推幽默形象視覺 平底鍋焦吐司全入鏡

生活中永遠面對不完的瑣事、永遠需要照料操心的家人，總讓媽媽這個角色承受過多壓力。時尚品牌夏姿陳（SHIATYZY CHEN）推出風趣形象視覺「媽媽解放日記」，除了將平底鍋、嬰兒車、家電入鏡奇想入鏡展現幽默DNA，更為普天媽媽獻上衷心敬意。

燒焦的吐司、伴隨著需要狂嗑咖啡的嬰兒車、用力甩動食材的鐵鍋、永遠處理不完滿天飛的帳單與紙本...時尚品牌夏姿陳（SHIATYZY CHEN）推出的全新企劃「媽媽解放日記」，捕捉到媽媽一年365天的各種壓力面向，除了令人不禁莞爾，同時也提醒了家人與男性，記得在母親節時向媽媽表達感謝之意。

而雖然肢體動作浮誇、表情逗趣，但模特兒們則悉數穿上了SHIATYZY CHEN的春夏新裝，展現愜意、隨性的日常時尚。像是春夏系列「䫑巧」以七巧板帶來幾何的多重風格組合，亮黃色的烏干紗層次刺繡長裙，則在細節處展現品牌經典的刺繡細膩手工；幾何綁帶設計網紗禮服則以綁繩設計巧妙將幾何形狀融入黑色網紗禮服，古典中藏入當代感。