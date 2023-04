滿額贈小禮！PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE喜迎30周年

一個人30歲值得開心,更何況是一個品牌的30周年更值得盛大慶祝。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE自1993年創立將滿30周年,除了讓人再度回顧品牌的經典設計與特色,2023春夏新作再以飽滿鮮豔的色彩與特殊布料,展現「30而立」的歡快活力。

輕盈、柔軟、無性別加上特殊的抗皺面料,成為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的眾多特色,尤其品牌持續開發新布料,讓PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的服裝同時具有抗皺、抗靜電、舒適且好整理的特點,同時品牌的皺褶細節更成為具高辨識度的視覺DNA。

本季主打系列包含以交疊英文字母表現出PLEATS PLEASE的PATH系列,無論是繽紛的多彩或單一色系,充滿不隨季節更迭的藝術氛圍,此外五月季節色則以多款百搭單品搭配上春夏的柔和色彩,讓人輕易混搭、自由實驗。