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滿額贈小禮！PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE喜迎30周年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1993年成立的PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，將在今年五月迎接30周年的重要喜悅時刻。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
1993年成立的PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，將在今年五月迎接30周年的重要喜悅時刻。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供

一個人30歲值得開心，更何況是一個品牌的30周年更值得盛大慶祝。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE自1993年創立將滿30周年，除了讓人再度回顧品牌的經典設計與特色，2023春夏新作再以飽滿鮮豔的色彩與特殊布料，展現「30而立」的歡快活力。

輕盈、柔軟、無性別加上特殊的抗皺面料，成為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的眾多特色，尤其品牌持續開發新布料，讓PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的服裝同時具有抗皺、抗靜電、舒適且好整理的特點，同時品牌的皺褶細節更成為具高辨識度的視覺DNA。

本季主打系列包含以交疊英文字母表現出PLEATS PLEASE的PATH系列，無論是繽紛的多彩或單一色系，充滿不隨季節更迭的藝術氛圍，此外五月季節色則以多款百搭單品搭配上春夏的柔和色彩，讓人輕易混搭、自由實驗。

為慶祝品牌30周年，代理商台灣君梵並宣布，凡在5月1日（一）起至5月31日（三），於PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE台北101店、台中市政Boutique、台中ISSEY MIYAKE草悟道消費，單筆滿20,000元即贈品牌小禮乙份，數量有限。隨著國門的開放，除了計劃下一趟的日本或海外旅程，不如同時換上PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE春夏新裝，以色彩和不被拘束的肢體律動，自由走跳。

抗皺、防靜電、輕盈、舒適、好整理，是PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的眾多特色。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
抗皺、防靜電、輕盈、舒適、好整理，是PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的眾多特色。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
為慶祝品牌30周年，凡於今年五月於PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE台北101店、台中市政Boutique、台中ISSEY MIYAKE草悟道消費，滿20,000再送數量有限的品牌小禮。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
為慶祝品牌30周年，凡於今年五月於PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE台北101店、台中市政Boutique、台中ISSEY MIYAKE草悟道消費，滿20,000再送數量有限的品牌小禮。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
PLEATS PLEASE寬鬆、飄逸的剪裁，讓身體與衣物合而為一，自由律動。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
PLEATS PLEASE寬鬆、飄逸的剪裁，讓身體與衣物合而為一，自由律動。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
以交疊英文字母表現出PLEATS PLEASE的PATH系列，無論是繽紛的多彩或單一色系，洋溢著不隨季節更迭的藝術氣氛。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
以交疊英文字母表現出PLEATS PLEASE的PATH系列，無論是繽紛的多彩或單一色系，洋溢著不隨季節更迭的藝術氣氛。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供

品牌 草悟道 日本

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