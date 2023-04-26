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滿額贈小禮！PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE喜迎30周年
一個人30歲值得開心，更何況是一個品牌的30周年更值得盛大慶祝。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE自1993年創立將滿30周年，除了讓人再度回顧品牌的經典設計與特色，2023春夏新作再以飽滿鮮豔的色彩與特殊布料，展現「30而立」的歡快活力。
輕盈、柔軟、無性別加上特殊的抗皺面料，成為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的眾多特色，尤其品牌持續開發新布料，讓PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的服裝同時具有抗皺、抗靜電、舒適且好整理的特點，同時品牌的皺褶細節更成為具高辨識度的視覺DNA。
本季主打系列包含以交疊英文字母表現出PLEATS PLEASE的PATH系列，無論是繽紛的多彩或單一色系，充滿不隨季節更迭的藝術氛圍，此外五月季節色則以多款百搭單品搭配上春夏的柔和色彩，讓人輕易混搭、自由實驗。
為慶祝品牌30周年，代理商台灣君梵並宣布，凡在5月1日（一）起至5月31日（三），於PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE台北101店、台中市政Boutique、台中ISSEY MIYAKE草悟道消費，單筆滿20,000元即贈品牌小禮乙份，數量有限。隨著國門的開放，除了計劃下一趟的日本或海外旅程，不如同時換上PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE春夏新裝，以色彩和不被拘束的肢體律動，自由走跳。
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