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王德傳茶莊 X 迪士尼 兩大百年品牌首度攜手

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
王德傳茶莊首度推出米奇探索系列。圖／王德傳茶莊提供
王德傳茶莊首度推出米奇探索系列。圖／王德傳茶莊提供

擁有百年製茶工藝的王德傳茶莊，首次與百年品牌迪士尼合作，時空跨度超越一世紀且橫越東西方的娛樂與飲食文化，推出「米奇探索系列《島嶼茶香的傳說—迪士尼百年慶典茶品》」，既現代又經典，共有4款茶品，即日起於王德傳茶莊全台實體門市與官網同步上市。

創立於1862年的王德傳茶莊，專研台灣茶文化超過百年歷史，此次推出「米奇探索系列茶品」，以「探索旅行」的概念梳理台灣茶百年發展，精選出台灣4大茶產區出品的代表性茶品，包括東方瑰寶「北埔東方美人」、異國茶種落地台灣展開傳奇佳話「日月潭紅玉紅茶」、具高知名度的澄甘涼喉老味道「南投凍頂烏龍」，以及來自台灣第一高山茶區的「阿里山烏龍」，每個產區各有精采故事。

「米奇探索系列茶品」罐身融合迪士尼的現代感及王德傳茶莊經典的雅致風格，每款包裝將其產區特色埋入其中做為彩蛋，並在空間上特別留白，象徵品茶時的餘韻。茶品採原葉袋茶包裝，增加沖泡的便利性。新品售價每罐15入780元起、4罐禮盒組3,320元。

米奇 迪士尼

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