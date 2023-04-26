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「SHANG XIA上下」頂級生活品牌 插旗高雄漢神百貨

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
另一款展現長壽福氣之意的立體龜背造型的黑檀木收納盒，採明式家具榫卯結構加上竹絲鑲嵌工藝沿襲古法製成。記者王昭月／攝影
另一款展現長壽福氣之意的立體龜背造型的黑檀木收納盒，採明式家具榫卯結構加上竹絲鑲嵌工藝沿襲古法製成。記者王昭月／攝影

知名大陸設計師蔣瓊耳與法國愛馬仕集團攜手創立的生活品牌「SHANG XIA上下」，繼在台北寶麗廣場(BELLAVITA)設立旗艦店後，也在高雄漢神本館開設全台首家期間限定店，即起至6月4日獨家展出「大天地」系列胡桃木大茶桌組等經典藝品，展現日常生活的美感品味。

SHANG XIA位在高雄漢神本館二樓的快閃店，占地8坪，展售家飾擺件、茶具、禮盒和包包等配件，現場布置淺色現代金屬竹屏風，光影自然穿梭、交織動感與柔情氛圍，另也將旗艦店內的普洱茶磚搬入，打造典雅品茶空間，開啟沈浸式的品茗體驗。

「大天地」系列胡桃木大茶桌組是高雄快閃店的「獨家限定」，這款茶桌組以明式家具為靈感，將外圓內方的家具轉為外方內圓形式，並把茶桌、茶盤整合為一，外形簡潔，呼應SHANG XIA連接傳統和創新、線下和線上、東方和西方、過去和未來的品牌精神。

展品中一款茶盤，由天然硯石製成，更展現「一桌乾坤小，一壺天地寬」的美好生活藝境。另一款展現長壽福氣之意的立體龜背造型的黑檀木收納盒，採明式家具榫卯結構加上竹絲鑲嵌工藝沿襲古法製成，蓋子部分以0.3到0.4寬度，0.1厚度的浙江毛竹片用鑲嵌工法做出圖型，這種竹片糖分、蛋白質低，不易發霉，在通風良好的環境下可維持得很好 2019年獲大英博物館納入館藏。

「SHANG XIA上下」這款茶杯在燈光下如蛋殼般的通透。記者王昭月／攝影
「SHANG XIA上下」這款茶杯在燈光下如蛋殼般的通透。記者王昭月／攝影
知名大陸設計師蔣瓊耳與法國愛馬仕集團攜手創立的生活品牌「SHANG XIA上下」，在高雄漢神本館開設全台首家期間限定店。記者王昭月／攝影
知名大陸設計師蔣瓊耳與法國愛馬仕集團攜手創立的生活品牌「SHANG XIA上下」，在高雄漢神本館開設全台首家期間限定店。記者王昭月／攝影
融入跳棋造型的茶組，每顆棋子內有普洱茶磚，創意十足。記者王昭月／攝影
融入跳棋造型的茶組，每顆棋子內有普洱茶磚，創意十足。記者王昭月／攝影
融入跳棋造型的茶組，每顆棋子內有普洱茶磚，創意十足。記者王昭月／攝影
融入跳棋造型的茶組，每顆棋子內有普洱茶磚，創意十足。記者王昭月／攝影
展品中一款茶盤，由天然硯石製成，更展現「一桌乾坤小，一壺天地寬」的美好生活藝境。記者王昭月／攝影
展品中一款茶盤，由天然硯石製成，更展現「一桌乾坤小，一壺天地寬」的美好生活藝境。記者王昭月／攝影

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