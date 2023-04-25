黑漆、鑽石玫瑰、馬賽克孔雀？ 母親節珠寶這樣挑準沒錯
再約2周左右就是母親節，多個歐美高級珠寶品牌紛紛推出母親節推薦，要透過閃耀的寶石和獨特設計，慰勞天下母親一年的辛勞，也為媽媽的好氣色成為品味「神隊友」。
對喜愛簡約設計、法式品味的媽媽們，Boucheron今年推薦了Quatre Double White與Vendôme Liseré兩大系列，前者大膽混用白金、鑽石、白色高科技陶瓷與多種紋飾，創造出色彩一致但高雅的全系列戒指、耳夾、項鍊與髮飾，包含韓星高允貞日前也曾配戴；Vendôme Liseré則以巴黎芳登廣場的八角形輪廓為靈感並結合黑色漆飾，鑽石的火光與黑漆的沈穩、組合出令人心曠神怡的貴族氣氛，甚至八角形的堆疊也成為耳環、手環等搶眼單品，從幾何輪廓上、帶媽媽「神遊」花都。
海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Lily Cluster系列則藉由不對稱、不規則的鏤空花瓣輪廓，將大自然的芬芳盛放，停格在18K黃金鑽石耳環或鉑金鑽石項鍊中，暗香流動；另外品牌再推薦Premier系列Precious Peacock腕表，以具有白、粉紅與樹莓色的手工微型馬賽克玻璃工藝，模擬一只斑斕的孔雀，表款從面盤、表圈再鑲嵌合計226顆圓形明亮式切工鑽石總重約2.67克拉，以及8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.07克拉，全球限量30只。
伯爵（PIAGET）則嘗試把一朵永不凋零的鑽石玫瑰獻給全天下母親，其中Piaget Rose系列的18K白金鑽石玫瑰，宛如一瓣、一瓣盛放的白金玫瑰，以鑽石火光帶來令人持續怦然心動的一瞬，尤其半開放式戒指並採不對稱設計；另外Possession宮廷式雕刻鑽石項鍊則是該系列新品，使用白金或玫瑰金，以三個橫向並排的同心圓、鑽石與宮廷式雕刻，為媽媽帶來持續轉動的好運，價格店洽。
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