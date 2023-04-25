黑漆、鑽石玫瑰、馬賽克孔雀？ 母親節珠寶這樣挑準沒錯

再約2周左右就是母親節，多個歐美高級珠寶品牌紛紛推出母親節推薦，要透過閃耀的寶石和獨特設計，慰勞天下母親一年的辛勞，也為媽媽的好氣色成為品味「神隊友」。

對喜愛簡約設計、法式品味的媽媽們，Boucheron今年推薦了Quatre Double White與Vendôme Liseré兩大系列，前者大膽混用白金、鑽石、白色高科技陶瓷與多種紋飾，創造出色彩一致但高雅的全系列戒指、耳夾、項鍊與髮飾，包含韓星高允貞日前也曾配戴；Vendôme Liseré則以巴黎芳登廣場的八角形輪廓為靈感並結合黑色漆飾，鑽石的火光與黑漆的沈穩、組合出令人心曠神怡的貴族氣氛，甚至八角形的堆疊也成為耳環、手環等搶眼單品，從幾何輪廓上、帶媽媽「神遊」花都。

Boucheron揉和白金、白色高科技陶瓷、鑽石與多種紋飾的Quatre White Double系列，展現出色彩的一致性與高雅。圖／Boucheron提供

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Lily Cluster系列則藉由不對稱、不規則的鏤空花瓣輪廓，將大自然的芬芳盛放，停格在18K黃金鑽石耳環或鉑金鑽石項鍊中，暗香流動；另外品牌再推薦Premier系列Precious Peacock腕表，以具有白、粉紅與樹莓色的手工微型馬賽克玻璃工藝，模擬一只斑斕的孔雀，表款從面盤、表圈再鑲嵌合計226顆圓形明亮式切工鑽石總重約2.67克拉，以及8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.07克拉，全球限量30只。

卓時Premier系列Precious Peacock腕表，18K玫瑰金、36毫米、自動上鍊機械機芯，226顆圓形明亮式切工鑽石總重約2.67克拉，以及8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.07克拉，全球限量30只，價格店洽。圖／Harry Winston提供