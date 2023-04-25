快訊

大陸正式批准逮捕台男楊智淵 藍綠友人無奈齊喊有夠冤

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

今晚變天迎雨！北台灣低溫見「1字頭」 降雨熱區出爐

黑漆、鑽石玫瑰、馬賽克孔雀？ 母親節珠寶這樣挑準沒錯

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Piaget Rose系列的18K白金鑽石玫瑰，宛如一朵白金玫瑰，以鑽石火光帶來令人持續怦然心動的一瞬。圖／PIAGET提供
Piaget Rose系列的18K白金鑽石玫瑰，宛如一朵白金玫瑰，以鑽石火光帶來令人持續怦然心動的一瞬。圖／PIAGET提供

再約2周左右就是母親節，多個歐美高級珠寶品牌紛紛推出母親節推薦，要透過閃耀的寶石和獨特設計，慰勞天下母親一年的辛勞，也為媽媽的好氣色成為品味「神隊友」。

對喜愛簡約設計、法式品味的媽媽們，Boucheron今年推薦了Quatre Double White與Vendôme Liseré兩大系列，前者大膽混用白金、鑽石、白色高科技陶瓷與多種紋飾，創造出色彩一致但高雅的全系列戒指、耳夾、項鍊與髮飾，包含韓星高允貞日前也曾配戴；Vendôme Liseré則以巴黎芳登廣場的八角形輪廓為靈感並結合黑色漆飾，鑽石的火光與黑漆的沈穩、組合出令人心曠神怡的貴族氣氛，甚至八角形的堆疊也成為耳環、手環等搶眼單品，從幾何輪廓上、帶媽媽「神遊」花都。

Boucheron揉和白金、白色高科技陶瓷、鑽石與多種紋飾的Quatre White Double系列，展現出色彩的一致性與高雅。圖／Boucheron提供
Boucheron揉和白金、白色高科技陶瓷、鑽石與多種紋飾的Quatre White Double系列，展現出色彩的一致性與高雅。圖／Boucheron提供

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Lily Cluster系列則藉由不對稱、不規則的鏤空花瓣輪廓，將大自然的芬芳盛放，停格在18K黃金鑽石耳環或鉑金鑽石項鍊中，暗香流動；另外品牌再推薦Premier系列Precious Peacock腕表，以具有白、粉紅與樹莓色的手工微型馬賽克玻璃工藝，模擬一只斑斕的孔雀，表款從面盤、表圈再鑲嵌合計226顆圓形明亮式切工鑽石總重約2.67克拉，以及8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.07克拉，全球限量30只。

卓時Premier系列Precious Peacock腕表，18K玫瑰金、36毫米、自動上鍊機械機芯，226顆圓形明亮式切工鑽石總重約2.67克拉，以及8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.07克拉，全球限量30只，價格店洽。圖／Harry Winston提供
卓時Premier系列Precious Peacock腕表，18K玫瑰金、36毫米、自動上鍊機械機芯，226顆圓形明亮式切工鑽石總重約2.67克拉，以及8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.07克拉，全球限量30只，價格店洽。圖／Harry Winston提供

伯爵（PIAGET）則嘗試把一朵永不凋零的鑽石玫瑰獻給全天下母親，其中Piaget Rose系列的18K白金鑽石玫瑰，宛如一瓣、一瓣盛放的白金玫瑰，以鑽石火光帶來令人持續怦然心動的一瞬，尤其半開放式戒指並採不對稱設計；另外Possession宮廷式雕刻鑽石項鍊則是該系列新品，使用白金或玫瑰金，以三個橫向並排的同心圓、鑽石與宮廷式雕刻，為媽媽帶來持續轉動的好運，價格店洽。

Liseré系列吊墜耳環，白金750、黑漆飾邊、鑲鑽，274萬元。圖／Boucheron提供
Liseré系列吊墜耳環，白金750、黑漆飾邊、鑲鑽，274萬元。圖／Boucheron提供
Liseré系列耳環，白金、鑲嵌鑽石、黑漆飾邊，43萬7,000元。圖／Boucheron提供
Liseré系列耳環，白金、鑲嵌鑽石、黑漆飾邊，43萬7,000元。圖／Boucheron提供
Possession系列18K玫瑰金鑽石項鍊，17萬7,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金鑽石項鍊，17萬7,000元。圖／PIAGET提供
Lily Cluster系列鑽石耳環，18K黃金、共鑲嵌4顆圓形明亮式切工鑽石總重約為0.37克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Lily Cluster系列鑽石耳環，18K黃金、共鑲嵌4顆圓形明亮式切工鑽石總重約為0.37克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供

鑽石 戒指 珠寶 腕表 母親節

延伸閱讀

套餐84折、新品9折！bb.q炸雞慶母親節 加碼抽AirPod3

豐原太平洋百貨母親節購物樂翻天 最高回饋28％

新光三越母親節搭五一連假 加碼「首7日」全館回饋

母親節蛋糕拚顏值！「玫瑰千層、花形杯子蛋糕」超美

相關新聞

黑漆、鑽石玫瑰、馬賽克孔雀？ 母親節珠寶這樣挑準沒錯

再約2周左右就是母親節，多個歐美高級珠寶品牌紛紛推出母親節推薦，要透過閃耀的寶石和獨特設計，慰勞天下母親一年的辛勞，也為...

燦坤攜手Intel推獨家購機優惠 CPU造型一卡通這招入手

近來AI應用話題夯，連帶帶動民眾對硬體規格、高階晶片運算能力需求提高，看準民眾換機需求，燦坤宣布攜手晶片大廠Intel英...

回歸發源地！羅馬寶格麗飯店將於2023年6月9日開幕

寶格麗飯店與渡假村（Bulgari Hotels & Resorts）宣布，位於奧古斯都大帝廣場（Piazza Augu...

堆出肉肉山！石研室「打卡送肉盤」 幾人同行送幾盤

主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」為慶祝母親節到來，即日起推出限時優惠活動，只要帶媽媽同行用餐並打卡，就招待「牛五花肉盤」...

女力崛起 台灣愛丁頓寰盛新任董事總經理是「她」

台灣愛丁頓寰盛洋酒宣布，黃皓茵（Helen Wong）於2月1日正式接替已返回格拉斯哥的David Pattison，成...

20萬頭等艙「BUG票」翻盤不認帳？ ANA台灣分公司回應了

ANA全日空航空越南官網17日疑因系統出問題，售出「BUG票」，雅加達到紐約等商務艙來回機票僅1萬多元，至少20多萬元的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦