燦坤攜手Intel推獨家購機優惠 CPU造型一卡通這招入手

近來AI應用話題夯，連帶帶動民眾對硬體規格、高階晶片運算能力需求提高，看準民眾換機需求，燦坤宣布攜手晶片大廠Intel英特爾，發起「普發購機．最有禮」限時優惠活動，即日起至5月5日凡購買指定商品送燦坤獨家購機好禮，此外更串聯6大國際3C品牌推出獨家加碼贈品，燦坤7大都會區指定門市限定，從商務型到電競/內容創作型機種，提供完整的產品陳列與購機體驗。燦坤線上購物同步響應，線上「Intel旗艦館」同享優惠，線上下單只要選擇指定門市取貨，即可到店兌換禮品。

燦坤獨家推薦搭載Intel 13代新機種，凡購買第13代Intel Core盒裝處理器，即可憑發票、產品外盒兌換暢行無阻CPU造型一卡通；選購指定品牌B760/Z790系列主機板，再送Intel隨行後背包。此外，購買搭載11/12/13代Intel Core處理器之Intel Evo或H系列筆記型電腦，即可憑發票、產品外盒、實機兌換「好想出國超值旅行組」，內含三合一擴充轉接器、輕巧摺疊旅行袋，贈品數量有限，換完為止。

另外亦集結全球6大3C品牌夥伴共同響應加碼送好禮，選購ASUS指定桌機或Evo認證Zenbook及Vivobook即贈原廠無線滑鼠，搭載13代Intel之ROG筆電/桌機買就送ROG Sackpack潮流束口後背包。Acer 12代Intel以上Evo或H系列筆電享購機禮Acer Go Green抗菌隨身包；購買HP筆電享有螢幕鍵盤清潔組限量送；LG則大方送配有筆電收納包與筆電支架的Hustle kit專屬購機禮；MSI 13代Intel筆電買就送MSI質感配件收納包；買GIGABYTE/AORUS/AERO系列指定筆電送AORUS小鵰64GB隨身碟。