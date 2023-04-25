回歸發源地 羅馬寶格麗飯店將於6月9日開幕

寶格麗飯店與渡假村（Bulgari Hotels & Resorts）宣布，位於奧古斯都大帝廣場（Piazza Augusto Imperatore）10 號的全新羅馬寶格麗飯店，將於2023年6月9日正式開幕。這間全新的飯店將會是寶格麗飯店與渡假村旅宿品牌繼米蘭、倫敦、巴黎、杜拜、北京、上海與峇里島，以及最近開幕的東京寶格麗飯店之後，旗下的第九個據點，品牌未來並預告將持續於馬爾地夫（2025）、邁阿密（2025）與洛杉磯（2026）開拓全新的奢華飯店。

由於羅馬是寶格麗品牌發源地，也一直是寶格麗珠寶作品的靈感根源，因此對此飯店的細節規格格外重視：羅馬寶格麗飯店位在黃金地帶，地處羅馬的中心區域完美翻新的歷史古蹟建築物中，以珍貴奢華的室內設計裝潢建材打造，並由米其林三星主廚Niko Romito主導味覺饗宴，還有一覽羅馬360度全景的屋頂露台作為公共空間，是造訪羅馬享受頂級奢華全方位體驗的完美首選。