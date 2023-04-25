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女力崛起 台灣愛丁頓寰盛新任董事總經理是「她」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理黃皓茵。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理黃皓茵。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣愛丁頓寰盛洋酒宣布，黃皓茵（Helen Wong）於2月1日正式接替已返回格拉斯哥的David Pattison，成為台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理。

黃皓茵表示：「我對擔任台灣區業務領導崗位的新挑戰感到非常興奮，尤其是具有重要商機的台灣市場。過去我曾帶領愛丁頓全球旅遊零售團隊，渡過充滿挑戰的疫情時期。接下來期待與充滿活力的台灣團隊合作，能進一步擴大愛丁頓在台灣高端烈酒市場的占比，將更多優秀的產品與體驗帶給大家。」

愛丁頓亞太區董事總經理Francois Saurel表示：「很高興在此歡迎Helen掌管我們在台灣的業務，我們非常重視台灣市場，並承諾將持續致力於品牌精品化，為台灣消費者打造卓越不凡的品牌體驗。」

黃皓茵(Helen Wong)從腕錶和奢侈品零售業帶來非常豐富的經驗與見解，過往曾服務於P&G、DFS Group、LVMH、Swatch Group和Daniel Wellington等全球品牌。Helen畢業於昆士蘭科技大學商學院，擁有廣告學商業學士學位和創意產業、媒體與傳播學士學位以及佛羅里達大學的工商管理學士學位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃皓茵對擔任台灣區業務領導崗位的新挑戰感到非常興奮。圖／台灣愛丁頓提供。
黃皓茵對擔任台灣區業務領導崗位的新挑戰感到非常興奮。圖／台灣愛丁頓提供。

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