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高原騎士攜手直火餐廳FirePlay 演繹高年份煙燻雪莉

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「極致工藝——高原騎士21年」與直火燒烤的野味一拍即合。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「極致工藝——高原騎士21年」與直火燒烤的野味一拍即合。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全世界最北蒸餾廠高原騎士（Highland Park）全球品牌大使 Martin Markvardsen，這次睽違五年再次來到台北，不但帶來全新酒款「極致工藝——高原騎士21年」、「顏色與風味的最佳組合——高原騎士25年」和「細緻平衡完美演繹——高原騎士30年」，更攜手台北最「火」餐廳FirePlay，激盪出狂野而經典的煙燻雪莉風味。

近年來全球威士忌品飲者，開始追求更高品質的享受，台灣威士忌市場也順應此趨勢，將威士忌逐漸精品化。Martin Markvardsen表示：「高原騎士也推出21年、25年及30年的新版本，承襲高原騎士獨具個性的一貫風格。」

「極致工藝——高原騎士21年 （2022 發行）」酒精濃度46%，帶有薑、柳橙、辛香料與柑橘類的香氣，口感有黑巧克力的氣息，並帶有一層迷人的煙燻的芳香。

「顏色與風味的最佳組合——高原騎士25年（2022 發行）」酒精濃度46%，有很明顯的椰子氣味與木質調芳香，口感溫潤絲滑，尾韻有新鮮迷迭香與溫和的煙燻雪莉風味。

「細緻平衡完美演繹——高原騎士30年（2019發行）」酒精濃度45.2%，帶有花蜜、焦糖、柑橘類香氣，以及淡淡的檸檬清香，餘韻溫暖悠長。

為了精準地傳遞高原騎士高年份酒款所帶來的獨特經典煙燻雪莉風味，FirePlay主理人蘇濟恒（Nick Sor），首度於威士忌品牌合作中端出全球唯一「手工打造鳥籠火爐」，在攝氏高達400度的烹飪環境中大展玩火藝術，引爆直火料理的最高境界，也激盪出高原騎士「野出新風味」的全新革命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen （左）與FirePlay主理人蘇濟恒，一同打造「野出新風味」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen （左）與FirePlay主理人蘇濟恒，一同打造「野出新風味」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen曾是丹麥拳擊冠軍，勝利後來一杯帶有煙燻雪莉風味的威士忌，是他硬漢人生的一部分。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen曾是丹麥拳擊冠軍，勝利後來一杯帶有煙燻雪莉風味的威士忌，是他硬漢人生的一部分。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
FirePlay主理人蘇濟恒現場展示「手工打造鳥籠火爐」，引爆直火料理的最高境界。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
FirePlay主理人蘇濟恒現場展示「手工打造鳥籠火爐」，引爆直火料理的最高境界。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen，帶來21年、25年、30年3款全新酒款。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen，帶來21年、25年、30年3款全新酒款。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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