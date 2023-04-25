20萬頭等艙「BUG票」翻盤不認帳？ ANA台灣分公司回應了

ANA全日空航空越南官網17日疑因系統出問題，售出「BUG票」，雅加達到紐約等商務艙來回機票僅1萬多元，至少20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票3.3萬元。民眾直呼買到BUG票撿到便宜，ANA全日空原表示均認帳，但有讀者投訴翻盤不認帳，官網也公告向旅客致歉，宣布取消行程並全額退款。ANA台灣分公司傍晚表示，尚待總公司進一步消息。

ANA台灣分公司18日原本回應，總公司通知民眾若在系統出問題期間所訂機票，全都有效，可照常搭乘；若這2天已買機票旅客要改期或退票，則按購買機票規定辦理。也就是說，買到BUG票撿到便宜，ANA全日空均認帳。

未料，後續官網卻公告，4月17日ANA越南網站出現貨幣轉換技術的系統錯誤，導致一些客戶能以折扣金額購買某些機票。對於錯誤處理航班，ANA將取消所有行程並全額退款，並將通知每個受錯誤影響的客戶。ANA會負責所有手續並通過電子郵件通知每位客戶，客戶無需採取任何必要步驟。