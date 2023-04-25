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這根本不是廣告！陳柏霖帥穿潮鞋帶你玩遍東京 深入「巷仔內」景點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance和品牌摯友兼ANOWHEREMAN創意總監陳柏霖、攝影師奧山由之，以日本私房景點為背景，完成了NB GREY形象廣告。圖／New Balance提供
New Balance和品牌摯友兼ANOWHEREMAN創意總監陳柏霖、攝影師奧山由之，以日本私房景點為背景，完成了NB GREY形象廣告。圖／New Balance提供

自詡為日本通的你，角川武藏野博物館、澀谷EST和江之浦測候所都去過了嗎？New Balance這次就和品牌摯友兼ANOWHEREMAN創意總監陳柏霖一同完成了NB GREY形象廣告。以上述景點為背景，邀請攝影師奧山由之掌鏡，藉由陳柏霖身穿MET24都會紳裝服飾與美製鞋履，塑造出一日24小時動靜皆宜的樣貌。

結合美式與日系的職人精神的「NB GREY形象總店」，在2022年插旗於台北101購物中心，除了提供美國製造的鞋款之外，更獨家引進與日本同步的MET24 都會紳裝服飾，也是品牌在台灣最高規格的指標性店型。在迎來滿一周年前夕，New Balance找來了多角化經營的藝人陳柏霖為NB GREY拍攝形象廣告，並於知名攝影師奧山由之的鏡頭下，凸顯了他所演繹的MET24系列服飾剪裁，呈現24小時動靜皆宜流動樣貌。

陳柏霖演繹MET24機能風衣外套9,980元、工裝襯衫6,280元、工裝長褲5,280元和990v2美製鞋款7,980元。圖／New Balance提供（澀谷EST）
陳柏霖演繹MET24機能風衣外套9,980元、工裝襯衫6,280元、工裝長褲5,280元和990v2美製鞋款7,980元。圖／New Balance提供（澀谷EST）

特別的是這次拍攝場景選在NB GREY形象概念店的首發地「東京」，結合當地的都會樣貌與深厚的文化底蘊為主軸。其中包括了建築師隈研吾操刀的「角川武藏野博物館」、東京知名娛樂中心「澀谷EST」以及記錄中世紀以來日式建築風格變化的「江之浦測候所」等，演繹著NB GREY MET24系列服飾。一方面呼應NB GREY形象總店在空間設計裡，自然與城市間的現代生活共存，同時展現出MET24在每個場景與時刻裡，靈活的搭配性與獨特樣貌。

陳柏霖演繹MET24紳裝剪裁外套6,280元、開襟外套4,880元、合身短袖上衣1,880元、寬版紳裝褲4,280元和990v6美製鞋款8,680元。圖／New Balance提供（江之浦測候所）
陳柏霖演繹MET24紳裝剪裁外套6,280元、開襟外套4,880元、合身短袖上衣1,880元、寬版紳裝褲4,280元和990v6美製鞋款8,680元。圖／New Balance提供（江之浦測候所）

不僅如此，New Balance還透露，拍攝團隊於凌晨3點便出發前往角川武藏野博物館，為的是能捕捉日出陽光；而在澀谷EST時奧山由之特地挑選此處的頂樓，能俯瞰澀谷的街景；最後在傍晚趕到江之浦測候所，只為了在日落餘暉之際，將日本文化與自然景色之美盡收眼底。所以，雖說是NB GREY形象廣告，但更像是一系列由攝影師與陳柏霖一同完成的私房景點揭秘，讓人覺得更有意思。

陳柏霖演繹MET24圓領長袖上衣3,680元、棉質長褲2,880元，搭配ANOWHEREMAN 針織花紋開襟外套與New Balance 991英製鞋款7,980元。圖／New Balance提供（角川武藏野博物館）
陳柏霖演繹MET24圓領長袖上衣3,680元、棉質長褲2,880元，搭配ANOWHEREMAN 針織花紋開襟外套與New Balance 991英製鞋款7,980元。圖／New Balance提供（角川武藏野博物館）

New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供
New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供

New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供
New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供

New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供
New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供

日本 廣告 博物館 陳柏霖

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