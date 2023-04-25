這根本不是廣告！陳柏霖帥穿潮鞋帶你玩遍東京 深入「巷仔內」景點

自詡為日本通的你，角川武藏野博物館、澀谷EST和江之浦測候所都去過了嗎？New Balance這次就和品牌摯友兼ANOWHEREMAN創意總監陳柏霖一同完成了NB GREY形象廣告。以上述景點為背景，邀請攝影師奧山由之掌鏡，藉由陳柏霖身穿MET24都會紳裝服飾與美製鞋履，塑造出一日24小時動靜皆宜的樣貌。

結合美式與日系的職人精神的「NB GREY形象總店」，在2022年插旗於台北101購物中心，除了提供美國製造的鞋款之外，更獨家引進與日本同步的MET24 都會紳裝服飾，也是品牌在台灣最高規格的指標性店型。在迎來滿一周年前夕，New Balance找來了多角化經營的藝人陳柏霖為NB GREY拍攝形象廣告，並於知名攝影師奧山由之的鏡頭下，凸顯了他所演繹的MET24系列服飾剪裁，呈現24小時動靜皆宜流動樣貌。

陳柏霖演繹MET24機能風衣外套9,980元、工裝襯衫6,280元、工裝長褲5,280元和990v2美製鞋款7,980元。圖／New Balance提供（澀谷EST）

特別的是這次拍攝場景選在NB GREY形象概念店的首發地「東京」，結合當地的都會樣貌與深厚的文化底蘊為主軸。其中包括了建築師隈研吾操刀的「角川武藏野博物館」、東京知名娛樂中心「澀谷EST」以及記錄中世紀以來日式建築風格變化的「江之浦測候所」等，演繹著NB GREY MET24系列服飾。一方面呼應NB GREY形象總店在空間設計裡，自然與城市間的現代生活共存，同時展現出MET24在每個場景與時刻裡，靈活的搭配性與獨特樣貌。

陳柏霖演繹MET24紳裝剪裁外套6,280元、開襟外套4,880元、合身短袖上衣1,880元、寬版紳裝褲4,280元和990v6美製鞋款8,680元。圖／New Balance提供（江之浦測候所）

不僅如此，New Balance還透露，拍攝團隊於凌晨3點便出發前往角川武藏野博物館，為的是能捕捉日出陽光；而在澀谷EST時奧山由之特地挑選此處的頂樓，能俯瞰澀谷的街景；最後在傍晚趕到江之浦測候所，只為了在日落餘暉之際，將日本文化與自然景色之美盡收眼底。所以，雖說是NB GREY形象廣告，但更像是一系列由攝影師與陳柏霖一同完成的私房景點揭秘，讓人覺得更有意思。

陳柏霖演繹MET24圓領長袖上衣3,680元、棉質長褲2,880元，搭配ANOWHEREMAN 針織花紋開襟外套與New Balance 991英製鞋款7,980元。圖／New Balance提供（角川武藏野博物館）

New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供

New Balance新一季MET24系列服飾。圖／New Balance提供