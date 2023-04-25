套餐84折、新品9折！bb.q炸雞慶母親節 加碼抽AirPod3

迎接母親節，來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」自即日起推出3款韓式料理，包括有「五花肉肉包起來」、「培根奶奶玫瑰年糕」、「哆波吉炒泡麵」，讓民眾可以享受到各具特色的韓式美味。另外還有集結多款人氣商品的「歐媽揪咪炸雞餐」，限時享84折優惠。5月19日前消費滿額，還有機會抽中「AirPod3」、「AirTag」及「bb.q多人套餐」等好禮。

此次新推出的3款料理中，「五花肉肉包起來」是將烤豬五花肉搭配泡菜、蒜片、辣椒，包入生菜之中，具有鮮明的韓式滋味，每份398元。「培根奶奶玫瑰年糕」則是將香煎培根、年糕等配料，搭配獨家韓式辣炒醬與奶油醬，呈現玫瑰色澤與豐富口感，每份318元。至於「哆波吉炒泡麵」是將泡麵、年糕一同搭配特製醬料拌炒，帶有微辣香氣，每份288元。6月1日前可享新品9折優惠，限於慶城店、南西店、天母高島屋店、桃園統領廣場店、南紡購物店供應。