不用萬元就能入手BLACKPINK炸裂舞台美鞋 JISOO同款還在8折優惠中！

雖然科切拉音樂節（Coachella）已經結束，但韓國天團BLACKPINK兩度登台表演，仍為粉絲們津津樂道，特別是她們炸裂舞台，性感程度破表的造型，都是網友們關注的焦點，希望能入手跟自己偶像同款單品。

二度登上Coachella舞台演出的BLACKPINK服裝造型也跟第一次有所區別，除了有話題時裝品牌MUGLER量身訂做的款式之外，像是Jennie就曾穿著純白性感裝束，搭配CHARLES & KEITH X both獨家聯名系列白色Jules真皮切爾西靴，透過大理石紋印配上金屬片鞋頭點綴鞋面，展現出時髦搖滾街頭風格。而Jisoo個人演出近期洗腦神曲「Flower」時，則穿上白色花朵裝飾的浪漫蓬裙，腳踏CHARLES & KEITH客製化白色繞踝粗跟鞋，簡約方型鞋面，搭配10公分粗跟與防水台設計，詮釋霸氣又甜美的公主風造型。值得一提的是，Jisoo所穿的繞踝粗跟鞋，更是特價優惠中，這時入手最超值。

除了Jennie和Jisoo所詮釋的美鞋之外，CHARLES & KEITH今年春夏系列還大量採用水性PU皮革、再生棉花、環保聚酯纖維及環保橡膠等環保再生材質製作，落實永續目標。一般傳統的PU皮革在製程中會加入造成環境汙染還會對身體造成傷害的化學液體，而水性PU皮革在生產時將其替換為水，不但讓製程更為乾淨、減少有毒物質的汙染，同時也讓生成的皮革更柔軟、平滑且耐刮，像是這季人氣款透明粗跟裸跟鞋、小花珍珠夾角低跟涼鞋就是採用水性PU皮革製成。

CHARLES & KEITH透明粗跟裸跟鞋，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

Jennie同款CHARLES & KEITH X both獨家聯名系列白色Jules真皮切爾西靴，6,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH小花珍珠夾角低跟涼鞋，1,980元。圖／CHARLES & KEITH提供