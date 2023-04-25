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肖戰帶路 三分鐘前導影片「寰宇古馳」典藏亮點搶先看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國男星肖戰日前前往古馳品牌發源地、佛羅倫斯，並拜訪了品牌重要的GUCCI典藏之家（Gucci Archive）與GUCCI藝術實驗工坊（GUCCI ArtLab），濃縮精華的短影片，則已可在GUCCI官方Youtube頻道中觀賞。圖／翻攝自 IG @ GUCCI
中國男星肖戰日前前往古馳品牌發源地、佛羅倫斯，並拜訪了品牌重要的GUCCI典藏之家（Gucci Archive）與GUCCI藝術實驗工坊（GUCCI ArtLab），濃縮精華的短影片，則已可在GUCCI官方Youtube頻道中觀賞。圖／翻攝自 IG @ GUCCI

因為知道了歷史、所以更讓人明確理解：未來可以往哪裡前進。古馳（GUCCI）宣布將在本周五於上海舉辦「寰宇古馳」典藏展的上海站，除了展出致敬品牌創辦人Guccio Gucci先生的典藏旅行箱包，並搶先發表一只由品牌代言人、中國男星肖戰前往GUCCI起源地佛羅倫斯的前導影片。

在名為「Beyond Heritage with Xiao Zhan」的三分鐘前導影片中，鏡頭由空中俯瞰古色古香、擁有悠久歷史的佛羅倫斯建築群，開啟了序幕。肖戰身著量身訂製的外套、手提GUCCI包款，並漫步在石造拱橋上，一派悠閒。他與評論家與策展人Maria Luisa Frisa在一座文藝復興式的古老建築、GUCCI典藏之家（Gucci Archive）相遇，從「重返1921」主題區開始，經典的GG帆布緹花、懷舊的皮革與花紋圖騰，儼然將過往的美好時光於眼前鮮明重現。

除了經典的Bamboo 1947竹節包款，高級訂製禮服也是古馳之家的珍藏亮點，更不能忘記的還有將藝術家Vittorio Accornero的繪畫作品轉印成絲巾的曼妙典藏，透過花葉、藤蔓、漿果、鳥禽、蜻蜓...將造物主創造的萬千生物，古典再現。同時肖戰也前往了「GUCCI藝術實驗工坊（GUCCI ArtLab）」，親眼見證工匠工坊的巧手巧藝，而部分肖戰在GUCCI典藏之家（Gucci Archive）親眼目睹的珍品，現在也將移師上海，並在本週五開展的「寰宇古馳」典藏展中亮相。

肖戰並分享了此行心聲，他表示從旅行箱包、品牌符碼，GUCCI在百年來不斷創造並持續與當下對話、創造經典，「而這些都將成為《寰宇古馳》典藏展的一部分。從古至今、從佛羅倫斯到上海，故事將一直不斷延續下去。」目前影片已可在GUCCI Youtube官方頻道中欣賞，而「寰宇古馳」典藏展上海站則將從本周五開展，並持續至6月25日（日）為止。

本次GUCCI「寰宇古馳」典藏展的官方海報，結合GUCCI經典的紅、綠雙色。圖／GUCCI提供
本次GUCCI「寰宇古馳」典藏展的官方海報，結合GUCCI經典的紅、綠雙色。圖／GUCCI提供
1950年代GUCCI工匠的工作記錄，也見證了品牌過往的樸實與工藝面向。圖／GUCCI提供
1950年代GUCCI工匠的工作記錄，也見證了品牌過往的樸實與工藝面向。圖／GUCCI提供
1966年的古馳骨董「Flora」絲巾，出自藝術家的古典風格插畫。圖／GUCCI提供
1966年的古馳骨董「Flora」絲巾，出自藝術家的古典風格插畫。圖／GUCCI提供
《寰宇古馳》將展出的60年代多色麻料皮革滾邊竹節包。圖／GUCCI提供
《寰宇古馳》將展出的60年代多色麻料皮革滾邊竹節包。圖／GUCCI提供

上海 Gucci

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