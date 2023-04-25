肖戰帶路！三分鐘前導影片「寰宇古馳」典藏亮點搶先看

因為知道了歷史、所以更讓人明確理解：未來可以往哪裡前進。古馳（GUCCI）宣布將在本周五於上海舉辦「寰宇古馳」典藏展的上海站，除了展出致敬品牌創辦人Guccio Gucci先生的典藏旅行箱包，並搶先發表一只由品牌代言人、中國男星肖戰前往GUCCI起源地佛羅倫斯的前導影片。

在名為「Beyond Heritage with Xiao Zhan」的三分鐘前導影片中，鏡頭由空中俯瞰古色古香、擁有悠久歷史的佛羅倫斯建築群，開啟了序幕。肖戰身著量身訂製的外套、手提GUCCI包款，並漫步在石造拱橋上，一派悠閒。他與評論家與策展人Maria Luisa Frisa在一座文藝復興式的古老建築、GUCCI典藏之家（Gucci Archive）相遇，從「重返1921」主題區開始，經典的GG帆布緹花、懷舊的皮革與花紋圖騰，儼然將過往的美好時光於眼前鮮明重現。

除了經典的Bamboo 1947竹節包款，高級訂製禮服也是古馳之家的珍藏亮點，更不能忘記的還有將藝術家Vittorio Accornero的繪畫作品轉印成絲巾的曼妙典藏，透過花葉、藤蔓、漿果、鳥禽、蜻蜓...將造物主創造的萬千生物，古典再現。同時肖戰也前往了「GUCCI藝術實驗工坊（GUCCI ArtLab）」，親眼見證工匠工坊的巧手巧藝，而部分肖戰在GUCCI典藏之家（Gucci Archive）親眼目睹的珍品，現在也將移師上海，並在本週五開展的「寰宇古馳」典藏展中亮相。