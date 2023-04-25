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買保養化妝品送包裝！YSL找藝術家聯名、蘭蔻粉嫩美翻
趁著母親節與520檔期，許多保養化妝品牌紛紛推出加碼活動，滿額就送精緻包裝或禮盒。YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒，有著獨特具有藝術感的塗鴉包裝禮盒；蘭蔻則是5月14日前，滿額送包裝，最高直接送手工巨型「奢寵玫瑰永生花禮」與夢幻法式禮盒。
來自紐約的藝術家Timothy Goodman，擅長以麥克筆塗鴉手法創作，以文字與色彩勾勒出作品，YSL特別與他合作，禮盒上圖案靈感來自法國巴黎蒙馬特的愛牆LE MUR DES JE T’AIME，上面以331種字體與280國語言，寫出「我愛你」，而在禮盒包裝設計上，也呼應這樣的主題，並搭配心型圖案，一看就讓人很喜歡。
想獲得這禮盒，YSL也推出多款組合，包括自由不羈香水禮盒、慾望巴黎香水禮盒、迷你香水禮盒等，一次就能把禮盒與商品帶回家。
蘭蔻的母親節定包裝，則是融合法式與粉嫩感，單筆消費滿3千元，送法式玫瑰手機支架，滿6千元送精緻玫瑰手提禮袋，若是消費滿15,000元，直接送出奢華訂製的手工巨型「奢寵玫瑰永生花禮」與夢幻法式禮盒，並以卡片親手寫下平時不好意思說出口的表白字句。
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