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買保養化妝品送包裝！YSL找藝術家聯名、蘭蔻粉嫩美翻

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒。圖／YSL提供
YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒。圖／YSL提供

趁著母親節與520檔期，許多保養化妝品牌紛紛推出加碼活動，滿額就送精緻包裝或禮盒。YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒，有著獨特具有藝術感的塗鴉包裝禮盒；蘭蔻則是5月14日前，滿額送包裝，最高直接送手工巨型「奢寵玫瑰永生花禮」與夢幻法式禮盒。

來自紐約的藝術家Timothy Goodman，擅長以麥克筆塗鴉手法創作，以文字與色彩勾勒出作品，YSL特別與他合作，禮盒上圖案靈感來自法國巴黎蒙馬特的愛牆LE MUR DES JE T’AIME，上面以331種字體與280國語言，寫出「我愛你」，而在禮盒包裝設計上，也呼應這樣的主題，並搭配心型圖案，一看就讓人很喜歡。

想獲得這禮盒，YSL也推出多款組合，包括自由不羈香水禮盒、慾望巴黎香水禮盒、迷你香水禮盒等，一次就能把禮盒與商品帶回家。

蘭蔻的母親節定包裝，則是融合法式與粉嫩感，單筆消費滿3千元，送法式玫瑰手機支架，滿6千元送精緻玫瑰手提禮袋，若是消費滿15,000元，直接送出奢華訂製的手工巨型「奢寵玫瑰永生花禮」與夢幻法式禮盒，並以卡片親手寫下平時不好意思說出口的表白字句。

YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒。圖／YSL提供
YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒。圖／YSL提供
於蘭蔻消費滿額送奢寵玫瑰永生花禮與禮盒。圖／蘭蔻提供
於蘭蔻消費滿額送奢寵玫瑰永生花禮與禮盒。圖／蘭蔻提供
蘭蔻母親節推出，滿額送包裝或好禮活動。圖／蘭蔻提供
蘭蔻母親節推出，滿額送包裝或好禮活動。圖／蘭蔻提供
於蘭蔻消費滿額送精緻玫瑰手提禮袋。圖／蘭蔻提供
於蘭蔻消費滿額送精緻玫瑰手提禮袋。圖／蘭蔻提供
YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒。圖／YSL提供
YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作，推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒。圖／YSL提供
於蘭蔻消費滿額送法式玫瑰手機支架。圖／蘭蔻提供
於蘭蔻消費滿額送法式玫瑰手機支架。圖／蘭蔻提供

YSL 蘭蔻 520

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