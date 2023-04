買保養化妝品送包裝！YSL找藝術家聯名、蘭蔻粉嫩美翻

趁著母親節與520檔期,許多保養化妝品牌紛紛推出加碼活動,滿額就送精緻包裝或禮盒。YSL與紐約藝術大師Timothy Goodman合作,推出「520 THANK YOU MY LOVE」系列禮盒,有著獨特具有藝術感的塗鴉包裝禮盒;蘭蔻則是5月14日前,滿額送包裝,最高直接送手工巨型「奢寵玫瑰永生花禮」與夢幻法式禮盒。

來自紐約的藝術家Timothy Goodman,擅長以麥克筆塗鴉手法創作,以文字與色彩勾勒出作品,YSL特別與他合作,禮盒上圖案靈感來自法國巴黎蒙馬特的愛牆LE MUR DES JE T’AIME,上面以331種字體與280國語言,寫出「我愛你」,而在禮盒包裝設計上,也呼應這樣的主題,並搭配心型圖案,一看就讓人很喜歡。

想獲得這禮盒,YSL也推出多款組合,包括自由不羈香水禮盒、慾望巴黎香水禮盒、迷你香水禮盒等,一次就能把禮盒與商品帶回家。