夏天當然要去海灘啊！法國時尚聯名精品 預約盛夏光年

鄰近四月底，夏天、海灘的時光也將隨之來到。時尚品牌Chloe與法國泳裝品牌Eres合作，透過Chloe創意總監Gabriela Hearst與Eres創意總監Marie-Paule Minchelli兩人合作，一同打造出系列聯名泳裝、成衣、包款、配件，並呈現夏日中簡約、時尚並帶有環保永續意念的海灘風格之選。

有別於一般常見布料，Chloé x ERES泳裝系列使用由Eres研發的Peau Douce柔膚布料，因而帶來舒適、彈性與耐磨等特點。其中聯名的泳裝像是Philippine泳衣和Polynesia Palau比基尼泳衣都在肩膀處加上荷葉邊設計，略帶遮陽效果、也有柔美浪漫視覺，Panama泳衣、Papeete Paraguay黑色比基尼的上身則將Chloé的首字母變成C金屬吊環，化為側邊腰身或布料的金屬元件，既有裝飾效果、也在細節中藏入品牌視覺，簡約而雋永。

也由於Chloé近年大力推動環保、永續概念，本次系列單品再選用經過「皮革工作組織」（LWG）認可的鞣革廠為供應鏈，進而打造出Paz刺繡人字拖鞋與Paula太陽眼鏡鏡框，同時Piia遮陽帽則選用回收有機棉帆布為材質。