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夏天當然要去海灘啊！法國時尚聯名精品 預約盛夏光年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Chloé x ERES Papeete Paraguay黑色比基尼，11,400元。圖／Chloé提供
Chloé x ERES Papeete Paraguay黑色比基尼，11,400元。圖／Chloé提供

鄰近四月底，夏天、海灘的時光也將隨之來到。時尚品牌Chloe與法國泳裝品牌Eres合作，透過Chloe創意總監Gabriela Hearst與Eres創意總監Marie-Paule Minchelli兩人合作，一同打造出系列聯名泳裝、成衣、包款、配件，並呈現夏日中簡約、時尚並帶有環保永續意念的海灘風格之選。

有別於一般常見布料，Chloé x ERES泳裝系列使用由Eres研發的Peau Douce柔膚布料，因而帶來舒適、彈性與耐磨等特點。其中聯名的泳裝像是Philippine泳衣和Polynesia Palau比基尼泳衣都在肩膀處加上荷葉邊設計，略帶遮陽效果、也有柔美浪漫視覺，Panama泳衣、Papeete Paraguay黑色比基尼的上身則將Chloé的首字母變成C金屬吊環，化為側邊腰身或布料的金屬元件，既有裝飾效果、也在細節中藏入品牌視覺，簡約而雋永。

也由於Chloé近年大力推動環保、永續概念，本次系列單品再選用經過「皮革工作組織」（LWG）認可的鞣革廠為供應鏈，進而打造出Paz刺繡人字拖鞋與Paula太陽眼鏡鏡框，同時Piia遮陽帽則選用回收有機棉帆布為材質。

聯名系列並推出一系列格外合適於海邊與沙灘環境的長裙、皮革提把編織包、刺繡人字拖鞋與遮陽帽，雖然夏天還沒來臨，但雀躍的心情已然值得提前準備，該系列將從5月5日下周五開始，於Chloé和ERES專門店和官方網站銷售。

Chloé與法國泳裝品牌Eres合作，打造出系列聯名泳裝、成衣、配件，進而呈現簡約、時尚並帶有環保意念的夏日海灘風格之選。圖／Chloé提供（合成圖）
Chloé與法國泳裝品牌Eres合作，打造出系列聯名泳裝、成衣、配件，進而呈現簡約、時尚並帶有環保意念的夏日海灘風格之選。圖／Chloé提供（合成圖）
Chloé x ERES Paloma米白色長裙，55,000元。圖／Chloé提供
Chloé x ERES Paloma米白色長裙，55,000元。圖／Chloé提供
Chloé x ERES Palma 咖啡皮革提把編織包，32,700元。圖／Chloé提供
Chloé x ERES Palma 咖啡皮革提把編織包，32,700元。圖／Chloé提供
Chloé x ERES Paz咖啡色皮革刺繡人字拖鞋，21,200元。圖／Chloé提供
Chloé x ERES Paz咖啡色皮革刺繡人字拖鞋，21,200元。圖／Chloé提供

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