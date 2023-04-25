快閃5天！台北喜來登一泊二食下殺42折、美食外帶58折

上班族的小確幸，迎接五一勞動節，台北喜來登推出限時5天的優惠專案。包括一泊二食不分平假日6,999元入住、享十二廚自助晚餐及翌日早餐各兩客，再贈客房免費Mini Bar飲品，等同下殺42折，4月28日至5月2日限量開賣。館內7大人氣餐廳則推美食外帶58折起，4月25日上午9點至30日至晚上12點天線上開搶，可於4月28日至5月1日午晚餐時段提領。

台北喜來登4月28日至5月2日祭出「犒賞自己」一泊二食優惠，整個5月份不限平假日每晚6,999元起，相較原價、現省萬元。

此外，另精選9款人氣外帶美食包含「省最大」的請客樓「海陸雙星饗宴」鮮濃的砂鍋醃篤鮮，搭配麻油雞飯與金沙海皇蝦，快閃價2,980元、現省1,140元；還有「招牌功夫六小菜」經典悄悄話、藤椒手撕雞、黑松露素鵝、紅麴尾巴等，快閃價1,880元。港點推薦米其林推薦辰園「點心煲湯組」翡翠韭菜蝦餃、魚子雞燒賣與潮式蒸粉粿，搭配湯白味鮮的海皇雜菜砂鍋湯，或可選擇招牌蜜汁梅花叉燒拼金磚燒肉，每款1,350元起。

西式料理安東廳「頂級肋眼牛排10盎司」搭配炒野菇、奶油玉米與南瓜布里歐麵包享74折；桃山「蒲燒鰻魚飯個人套餐」醬濃肥嫩、火烤噴香的白鰻，搭配香滑蒸蛋、味噌湯與時蔬，每份1,200元。喜歡異國風味則有「SUKHOTHAI泰式套餐」超厚月亮蝦餅、炭烤松阪豬、辣炒什錦蔬與下飯良伴紅咖哩雞，優惠價1,999元。CP值最高的「酒釀乾燒黃金蟹＋沙朗牛排義大利麵」980元；以及朋友聚會首選推薦「加爾加諾章魚鮮蝦比薩＋魔鬼雙味臘腸比薩」雙款口味、皮薄餡多的現烤拿坡里比薩現享81折優惠。