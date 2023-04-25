家樂福母親節按摩椅最低下殺6.5折起 滿額再抽勁豪機車
迎接母親節購物大檔，家樂福端出「熱門家電、養生美麗、專櫃美妝」等3大母親節提案，鍋具、美妝保養品、養生補品等多項商品下殺近5折，按摩椅滿額回饋破萬元，家電最低下殺6.5折起。4月26日至5月9日家樂福量販店、線上購物單筆消費滿1,000元，超市、家速配單筆消費滿500元就有機會參加抽獎，最大獎價值70,300元的YAMAHA勁豪125碟煞版共3名，還有家樂福LINE官方帳號好友限定活動，扣點數300點也有機會抽機車與點數翻倍好禮；5月12～14日購買生鮮商品量販店滿500元、超市店滿300元再贈康乃馨環保盆栽1盆（全台限量2萬份）。
活動期間和樂家庭必備BOSCH洗碗機下殺7折起、烹飪專家Tefal燒烤二合一氣炸鍋下殺6折起、輝葉追夢椅也是下殺6.6折起，趁著夏天來臨前購買任一台變頻冷氣滿5,000玩現折500元，搭配政府汰舊換新節能補助最高再省5,000元。
趁此機會也別忘了幫媽媽補充健康美麗，老協珍美顏飲、白蘭氏養蔘飲、桂格低雞精都有限定優惠，指定補品滿1,688元贈200元指定蛋糕商品折價券；還有康健生機葡萄籽油、統一生機海鹽、義美生機燕麥粥、米森好菌+植物蛋白香鬆等都是居家常備的健康便利好物，購買指定商品滿額還可抽王品即享券、點數加倍送。單筆購買DM指定成人奶粉／成人營養保健補充品／成人紙尿褲／成人口腔產品，每滿999元贈紅利點數30,000點。還沒想好送什麼的也不要擔心，家樂福線上購物精選每年母親節送禮熱賣款，推出好康預算懶人包，指定推薦商品全站加碼滿額折5%再送9折券，輕鬆上網訂購直接送到家。
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