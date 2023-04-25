愛馬仕奇幻劇場5月6日起巡迴台北！4月25日手刀搶票

繼日本與巴黎巡迴演出後，最富有詩意的奇幻劇場「愛馬仕飛馬行空」（ON THE WINGS OF HERMÈS）將於5月6日（六）日起至5月14日（日）在台北流行音樂中心登場，這個免費的演出將於4月25日（二）起向公眾開放網路報名，一起恣意馳騁奇幻夢境。

愛馬仕邀請比利時導演和編舞家共同構築充滿想像的宇宙，以飛馬和六隻小馬的神話故事為背景，表演結合舞蹈、物件、音樂與電影，每段劇情皆由導演即時拍攝並投影至巨大螢幕，舞者、編舞家、燈光師和影像技師相互配合，同時也扮演著表演者的角色，無限延伸表演的各種可能，完美展現愛馬仕的創意。