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LISA辣穿CELINE秀長腿 衣不蔽體的整套穿搭近40萬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE 2023夏季女裝全新形象大片由HEDI SLIMANE親自掌鏡、超模LULU詮釋。圖／CELINE提供
CELINE 2023夏季女裝全新形象大片由HEDI SLIMANE親自掌鏡、超模LULU詮釋。圖／CELINE提供

由當紅韓國女子天團BLACKPINK成員LISA擔任全球品牌大使的CELINE，發布藝術總監HEDI SLIMANE親自掌鏡的2023夏季女裝全新形象大片。該組形象大片於2022年11月在陽光明媚的南法聖特羅佩（Saint-Tropez）取鏡，由超模LULU詮釋率性不羈與帥氣型格的法式著裝哲學，為本季的千禧回潮復興揭開序幕。而造型百變，時而甜美、時而火辣的LISA，也在IG分享多套CELINE 2023夏季女裝系列的穿搭，在法式優雅與街頭酷感中隨意切換。

CELINE 2023夏季女裝系列以HEDI SLIMANE在聖特羅佩生活回憶為主題靈感，結合南法度假氛圍、英倫女孩懷舊氣息與千禧年代的獨立風格。LISA在社群連續分享的多套穿搭，也和形象廣告中LULU相仿，包括秀出一雙逆天長腿的極短牛仔短褲與鏤空比基尼上衣，LISA更率性混搭了拼縫長羊毛外套，展現性感酷女孩風格。LISA另一套由短外討與短裙組成的海軍藍條紋CHELSEA套裝，演繹CELINE新60年代風格，整體廓形也和LULU下半身失蹤的軍裝風格長衫相呼應。這些融入復古元素又大膽當代的全是，正如HEDI SLIMANE在一段訪談對話中所言，「時間只告訴我們什麼會在藝術上倖存下來，或成為里程碑。我很想看看一首歌或時尚如何超越一代人而流行，並吸引下一代年輕人。」

CELINE鏤空上衣，16,000元。圖／CELINE提供
CELINE鏤空上衣，16,000元。圖／CELINE提供
CELINE 2023夏季女裝全新形象大片由HEDI SLIMANE親自掌鏡、超模LULU詮釋。圖／CELINE提供
CELINE 2023夏季女裝全新形象大片由HEDI SLIMANE親自掌鏡、超模LULU詮釋。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使LISA穿短版一襲海軍藍條紋CHELSEA套裝，演繹CELINE新60年代風格。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿短版一襲海軍藍條紋CHELSEA套裝，演繹CELINE新60年代風格。圖／摘自藝人IG
CELINE拼縫長羊毛外套，34萬元。圖／CELINE提供
CELINE拼縫長羊毛外套，34萬元。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使LISA穿短版一襲海軍藍條紋CHELSEA套裝，演繹CELINE新60年代風格。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿短版一襲海軍藍條紋CHELSEA套裝，演繹CELINE新60年代風格。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA夏季穿搭。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA夏季穿搭。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA演繹品牌甜美又火辣的夏季穿搭。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA演繹品牌甜美又火辣的夏季穿搭。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿CELINE拼縫長羊毛外套搭配極短牛仔短褲與鏤空上衣。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿CELINE拼縫長羊毛外套搭配極短牛仔短褲與鏤空上衣。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿CELINE拼縫長羊毛外套搭配極短牛仔短褲與鏤空上衣。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿CELINE拼縫長羊毛外套搭配極短牛仔短褲與鏤空上衣。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿CELINE拼縫長羊毛外套搭配極短牛仔短褲與鏤空上衣。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿CELINE拼縫長羊毛外套搭配極短牛仔短褲與鏤空上衣。圖／摘自藝人IG
CELINE海軍藍條紋CHELSEA外套，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE海軍藍條紋CHELSEA外套，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使LISA穿短版一襲海軍藍條紋CHELSEA套裝，演繹CELINE新60年代風格。圖／摘自藝人IG
CELINE全球品牌大使LISA穿短版一襲海軍藍條紋CHELSEA套裝，演繹CELINE新60年代風格。圖／摘自藝人IG
CELINE海軍藍條紋短裙，66,000元。圖／CELINE提供
CELINE海軍藍條紋短裙，66,000元。圖／CELINE提供
CELINE豹紋印花絲質垂褶短洋裝，10萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE豹紋印花絲質垂褶短洋裝，10萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE 2023夏季女裝全新形象大片由HEDI SLIMANE親自掌鏡、超模LULU詮釋。圖／CELINE提供
CELINE 2023夏季女裝全新形象大片由HEDI SLIMANE親自掌鏡、超模LULU詮釋。圖／CELINE提供
CELINE迷你牛仔短褲，34,000元。圖／CELINE提供
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