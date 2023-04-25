蝦皮購物攜手「法布甜、糖村」推母親節蛋糕搶先預購

蛋糕是慶祝母親節必備的禮物，根據蝦皮購物觀察，去年母親節前一周蝦皮商城的「蛋糕甜點」類別銷量即激增超過90%，其中又以「糖村夏威夷果仁慕斯蛋糕」、「香帥蛋糕經典芋泥捲」、「不二緻果女神捲」為用戶下單熱銷榜前3名。今年母親節，蝦皮購物集結法布甜、糖村、連珍等60間人氣名店開跑蛋糕預購，網羅超過80款星級美味、以及多款熱門零食飲品均一價9元／99元限量搶，下單滿額再送價值千元的母親節精緻花盅。此外，人氣甜點品牌Glico格力高將於4月26日在蝦皮商城官方旗艦店推出一日下殺優惠，眾多人氣商品下殺9元起。

蝦皮購物母親節蛋糕預購除了熱銷冠軍「糖村夏威夷果仁慕斯蝴蝶版」優惠價892元，更推出多種新品組合，像是外型粉嫩夢幻的「法布甜草莓皇冠蛋糕」用100%新鮮草莓製作，優惠價1,280元；4種口味一次滿足的「塔吉特甜蜜心願綜合千層」下殺7折優惠價970元；芋頭控不能錯過「香帥蛋糕芋香卷心兩入免運組」、「連珍雙層芋見乳酪蛋糕」，還有人氣夯品「不二家真濃芋」，最低價700元有找；近兩年紅遍大街小巷的「亞尼克草莓乳酪慕斯曲」優惠價1,238元。

除了熱門蛋糕精選優惠，蝦皮購物即日起至4月27日再祭出「9是愛媽媽」每日限量搶購活動，網羅桂冠營養研究室 柚香人蔘胜肽精萃、江鳥咖啡3入浸萃美式經典配方等人氣商品，祭出均一價9元瘋搶價；4月28日至5月5日則廣邀用戶「嚐嚐99的愛」，臻御行天津甘栗、Cona’s 85%精選黑巧克力薄片均一價99元，數量有限售完為止。

幸福甜品之外，蝦皮購物更網羅母親節禮盒推薦清單。「大好屋精緻花盅」以美麗永駐的永生花打動媽媽的心，限時優惠價400元有找；優惠價1,590元的「老協珍熬雞精禮盒」、下殺85折起的「大成食品慢熬常溫雞精」為媽媽補充元氣；另有低油、低鹽的「原味時代減醣貝果」限時優惠價790元、「卜蜂食品即食嫩雞胸肉」限時下殺85元。