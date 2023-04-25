快訊

聯華食品北斗廠大火釀7死 職安署：勒令停工

台鐵證實又被恐嚇！停車場放置3顆炸彈 要求釋放黑幫成員

航特部官兵餐飲店飲酒喧嘩照流出 裸身「騎馬打仗」惹議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Nike把Nike把回收再造物料變成最潮單品 倫敦、巴黎接續上架限定服裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Nike繼去年首度嘗試於洛杉磯推出Re-Creation系列，受到歡迎之後，這季品牌再度把這計畫帶到倫敦，推出全新升級系列，還宣告之後將會進駐巴黎。圖／Nike提供
Nike繼去年首度嘗試於洛杉磯推出Re-Creation系列，受到歡迎之後，這季品牌再度把這計畫帶到倫敦，推出全新升級系列，還宣告之後將會進駐巴黎。圖／Nike提供

如何延續永續精神，達到零碳排，幾乎是各個品牌當前的課題。作為運動時尚龍頭的Nike也不例外，繼去年首度嘗試於洛杉磯推出Re-Creation系列，受到歡迎之後，這季品牌再度把這計畫帶到倫敦，推出全新升級系列，還宣告之後將會進駐巴黎

在環境友善與永續發展，Nike一直走在前頭，並不斷的嘗試各種方式，於是在去年推出了Re-Creation計畫，透過收集當地的二手和庫存品、材料，並使用它們來創造新穎且符合在地化設計與製造的產品。絕無僅有的風格結合環保意念，讓Nike Re-Creation系列深受歡迎，於是今年品牌將這概念推廣至倫敦、巴黎，推出全新升級版。 於是Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。另外還宣告了夏天將會進駐巴黎，並與當地的設計師 Sarah Moh合作全新的Re-Creation系列。

談到永續，丹寧服裝大廠的LEVI’S也不落人後，還開發出WELLTHREAD極致環境友善系列支線，採用天然纖維等材質，結合多種植物染色技術而成。圖／LEVI’S提供
談到永續，丹寧服裝大廠的LEVI’S也不落人後，還開發出WELLTHREAD極致環境友善系列支線，採用天然纖維等材質，結合多種植物染色技術而成。圖／LEVI’S提供

而談到永續，丹寧服裝大廠的LEVI’S也不落人後，還開發出WELLTHREAD極致環境友善系列支線，採用天然纖維等材質，結合多種植物染色技術而成。這一季的女裝單品包含方正版型搭配丹寧包釦的經典Type II版型丹寧夾克外套、納入以80年代Mom Jeans風格為靈感的丹寧短褲，長袖修身丹寧襯衫。男款單品囊括復古寬鬆繭型丹寧褲，以BioBlack TX植物性碳黑染料呈現，及採用有機棉料和天然植物色染的復古剪裁丹寧夾克外套等。其中BioBlack TX是由回收木材所製成的植物性碳黑染料，為100%環境友善。

Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。圖／Nike提供
Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。圖／Nike提供

Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。圖／Nike提供
Nike與設計工作室Greater Goods合作，響應品牌一貫可持續發展和舊物再造想法，預計在倫敦Nike Town上架25款獨創產品。圖／Nike提供

LEVI’S WELLTHREAD系列復古寬鬆繭型丹寧褲，4,590元。圖／LEVI’S提供
LEVI’S WELLTHREAD系列復古寬鬆繭型丹寧褲，4,590元。圖／LEVI’S提供

LEVI’S WELLTHREAD系列老媽丹寧短褲，2,990元。圖／LEVI’S提供
LEVI’S WELLTHREAD系列老媽丹寧短褲，2,990元。圖／LEVI’S提供

LEVI’S WELLTHREAD系列復古風格丹寧夾克外套，4,590元。圖／LEVI’S提供
LEVI’S WELLTHREAD系列復古風格丹寧夾克外套，4,590元。圖／LEVI’S提供

LEVI’S WELLTHREAD系列Type II版型丹寧夾克外套，2,990元。圖／LEVI’S提供
LEVI’S WELLTHREAD系列Type II版型丹寧夾克外套，2,990元。圖／LEVI’S提供

LEVI’S WELLTHREAD系列長袖修身丹寧襯衫，4,390元。圖／LEVI’S提供
LEVI’S WELLTHREAD系列長袖修身丹寧襯衫，4,390元。圖／LEVI’S提供

品牌 巴黎 Nike

延伸閱讀

2030年巴黎將成「無車城」市長：珍貴空間不該被汽車主宰

台商首例 奧圖碼赴倫敦掛牌

新北17歲槍手狂掃射當鋪！腳上破萬元聯名鞋意外爆紅

GD機場時尚好炸裂！「極短棉褲」切齊屁股蛋　網友一看笑了：跟我睡褲一樣

相關新聞

買保養化妝品送包裝！YSL找藝術家聯名、蘭蔻粉嫩美翻

趁著母親節與520檔期，許多保養化妝品牌紛紛推出加碼活動，滿額就送精緻包裝或禮盒。YSL與紐約藝術大師Timothy G...

夏天當然要去海灘啊！法國時尚聯名精品 預約盛夏光年

鄰近四月底，夏天、海灘的時光也將隨之來到。時尚品牌Chloe與法國泳裝品牌Eres合作，透過Chloe創意總監Gabri...

星巴克「叉燒菠蘿堡」新品報到！LINE禮物發送9折券

星巴克台灣邁入25周年，今年度將顧客回味的美好滋味為靈感開發了「叉燒菠蘿堡」，將甜鹹的菠蘿堡體，夾入多汁前腿肉製成的叉燒...

快閃5天！台北喜來登一泊二食下殺42折、美食外帶58折

上班族的小確幸，迎接五一勞動節，台北喜來登推出限時5天的優惠專案。包括一泊二食不分平假日6,999元入住、享十二廚自助晚...

愛馬仕奇幻劇場5月6日起巡迴台北！4月25日手刀搶票

繼日本與巴黎巡迴演出後，最富有詩意的奇幻劇場「愛馬仕飛馬行空」（ON THE WINGS OF HERMÈS）將於5月6...

家樂福母親節按摩椅最低下殺6.5折起 滿額再抽勁豪機車

迎接母親節購物大檔，家樂福端出「熱門家電、養生美麗、專櫃美妝」等3大母親節提案，鍋具、美妝保養品、養生補品等多項商品下殺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦